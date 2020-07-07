华为 HMS Core 5.0 正式上线，新增开放七大开发服务

IT之家7月7日消息 华为HMS Core 5.0 面向全球开发者正式上线，HMS Core 5.0 能力开放覆盖七大领域的服务，包括应用服务（App Services）图形（Graphics）、媒体（Media）人工智能（AI）、智能终端（Smart Device）安全（Security）、系统（System），更全面地开放华为 “芯 - 端 - 云”能力。

2020 年 1 月 15 日，HMS Core 4.0 对开发者开放，不仅增强了原有的推送服务 (Push Kit)、应用内支付 (In-App Purchases)服务等核心服务，还新增了地图服务（Map Kit）、机器学习服务（ML Kit）、统一扫码服务（Scan Kit）、数字版权服务 (WisePlay DRM)等服务。

HMS Core 5.0 对全球开发者开放，不仅仅针对原有的能力做了增强，还在图形（Graphics）、媒体（Media）等多个领域共新增了 20 多项功能，以满足开发者多元化的需求。

HMS Core 5.0 在图形领域（Graphics）除了提供游戏服务（Game Service）外，还新增了图形计算服务（Computer Graphics Kit）、计算加速服务（Accelerate Kit)，图形引擎服务（Scene Kit）、AR Engine 等。

其中，AR Engine 为应用提供运动跟踪、人体和人脸跟踪、环境跟踪等 AR 能力，助力应用融合虚拟世界与现实世界，打造全新的视觉体验和交互方式。

华为通过图形计算服务（Computer Graphics Kit）将前沿的计算机图形学技术提供给开发者，加速开发者对计算机图形学在产业中的使用，如电影产业、游戏产业等，使能开发者创作更丰富创新的内容。3D 原生应用可通过 Computer Graphics Kit 提供的经华为改良过的 PBR 算法，展现移动游戏的物理材质表现效果。

此外，图形领域中的计算加速服务（Accelerate Kit)，为开发者提供多线程加速解决方案，利用多核多线程能力帮助开发者改进应用程序性能。面向计算任务比较大，对性能要求高的应用：如大型游戏的图形计算、CG 渲染等，可以提升编程效率，降低开发难度。

在应用服务领域（App Services）中，此前发布的多项服务能力已进行增强。例如，统一扫码服务（Scan Kit）构建基于深度学习的扫码引擎，使复杂场景扫码准确率更高、扫码响应速度更快。地图服务（Map Kit）新增公交、地铁路径规划的能力，帮助开发者丰富了应用的实用功能。

IT之家了解到，目前，HMS Core 5.0 向开发者开放的所有能力都是免费的。为方便开发者高效集成 HMS Core，华为还向开发者提供了不同的开发工具，帮助开发者低成本、快速打造用户喜欢的应用，如 HMS Core Toolkit 提供应用配置、开发接入、功能调测到应用上架的一站式能力；Reality Studio 提供完整的场景编辑和动画交互功能等。

截至 2020 年 3 月，其中华为终端全球月活用户已经达到 6.5 亿，同比增长 25%，全球注册开发者达到 140 万，同比增长超过 115%；全球接入 HMS Core 的应用数量超过 6 万，同比增长 67%。

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