华为任正非访问南京大学：希望大学像 “灯塔”，点亮教育之路，不拘一格培养创新人才

IT之家 8 月 2 日消息 华为创始人、CEO 任正非近日开启了一趟国内名校之旅。7 月 29 日至 31 日，任正非带队到访了上海交通大学、复旦大学、东南大学和南京大学。参与任正非大学行的还有两位华为高管，分别是华为战略研究院院长徐文伟和 2012 实验室总裁何庭波。在每所大学，任正非均与专家进行了座谈，讨论话题涉及校企深层合作，科研与产业的深度融合，培育高科技创新人才，基础研究和技术开发等。

7 月 31 日下午，华为技术有限公司 CEO 任正非带队访问了南京大学。南京大学党委书记胡金波，中国科学院院士、南京大学校长吕建在鼓楼校区知行楼会见了任正非一行。

IT之家获悉，任正非表示，南京大学作为一所著名高等学府，积极面向国家需求和国际前沿，很多科技成果处于世界领先水平，为国家发展做出了积极贡献，希望华为与南大有更深入的合作和交流，共同发现创新机遇，希望大学像 “灯塔”，点亮教育之路，不拘一格培养创新人才。

在知行楼一楼会议室，陆延青主持召开了专家座谈会，任正非一行与南京大学有关专家学者进行了座谈交流。中国科学院院士、电子科学与工程学院教授郑有炓，中国科学院院士、现代工程与应用科学学院教授祝世宁等 13 位南京大学专家学者分别结合自己的专业领域以及领域内科技创新发展做科技成果分享与交流，双方围绕共同关心的一些具体问题进行了深入探讨。

在随后举行的专题座谈会上，双方围绕南京大学与华为深度战略合作进行了深入交流。

南京大学和华为同样渊源颇深。早在 1993 年，华为就在南大设立奖学金、奖教金；从 1998 年开始，接连举办 5 届 “华为杯”南京大学学生科技创新竞赛。近几年，华为与南大互动合作更加频繁，双方共建校企联合实验室 7 家，其中专项联合实验室研究方向涵盖了人工智能、软件工程、声学技术、超构材料、半导体显示等领域。2018 年，华为在南大设立 “紫金学者”人才基金，助力南大引进并培育信息与通讯技术领域的高层次人才。