苹果 iPhone 供应商研究向印度转移 6 条生产线

据印度时报报道，美国科技巨头苹果供应商正研究向印度市场转移 6 条生产线。另外，据印度科技部长 Prasad8 月 1 日对外透露的消息，印度在未来 5 年（2025 年）预计将生产 11.5 万亿卢比（折合约 1.07 万亿元人民币）规模的手机和相关零部件，目前已有将近 40 家海外企业欲加大对印度智能手机零部件 “押注”。

据了解，目前已经有 22 家供应商作出承诺，将投资 1100 亿卢比（折合约 102.4 亿元人民币）在印度设立手机制造部门，其中包括来自三星电子和苹果智能手机产品的生产组装商富士康、纬创、和硕等等。

今年 5 月 12 日，为了扶持本土制造业的发展，印度开启自力更生（Atmanirbhar Abhiyan）计划。此方案除了扶持印度当地制造商的发展，还打算吸引更多国际巨头将生产线向印度转移。按照印度的想法，该国将在未来 5 年内对本土生产商品的增量销售提供多达 6% 的奖励经费，还承诺为电子元件，半导体和其他零部件的生产花销给予 25% 的激励。

数据显示，印度是全球第二大智能手机市场，但受疫情影响，今年第二季度印度智能手机出货量同比下降 48%，为该国智能手机市场近 10 年（2010 年）来出现的最大降幅。研究机构 Canalys 发布的数据显示，二季度印度智能手机出货量仅为 1730 万台，远远低于去年二季度（3300 万台）和今年一季度（3350 万台）的业绩表现。