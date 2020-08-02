印度 “真香”？苹果三家制造商及三星申请印度智能手机生产计划，中国大陆厂商未申请

IT之家 8 月 2 日消息 韩国巨头三星、苹果的制造合作伙伴富士康、纬创以及和硕联合科技，以及印度智能手机厂商 Micromax 和 Lava 等都已经申请了印度 66 亿美元的激励计划，旨在促进当地智能手机制造业的发展。

印度IT部长拉维 - 尚卡尔 - 普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）在新闻发布会上表示，这项名为 “生产关联激励计划”的计划将为企业提供一系列激励措施，包括在 5 年内对本地生产的商品的额外销售额给予 6% 的财政奖励，2019-2020 年定为基准年。

普拉萨德说，22 家公司已经申请了这项激励计划，其中也包括电子元件的制造，并同意将其本地生产的 60% 出口到印度以外的地方。他说，这些公司估计他们将在五年期间生产价值 1530 亿美元的智能手机和零部件。

普拉萨德说，“生产挂钩激励计划”旨在将印度变成全球高品质智能手机制造中心，并支持总理纳伦德拉 - 莫迪推动国家自力更生。

印度部长表示，作为申请的一部分，这些公司还同意为大约 120 万印度人提供直接和间接的就业机会。

普拉萨德说，三星和苹果这两家占全球智能手机销售收入 50% 以上的公司对印度的兴趣，证明他们看到了世界第二大互联网市场的机会。“苹果和三星，印度用有吸引力的政策欢迎你们。现在扩大你们在该国的业务。”他说。

在印度部长今天透露的公司名单中，缺少了中国智能手机制造商 OPPO、vivo、OnePlus 和 Realme，他们没有申请该激励计划。

普拉萨德在周六中午与记者的通话中坚称，印度政府并没有阻止任何国家的公司参与到该计划中来。根据研究公司 Canalys 的数据，中国智能手机厂商占据了印度手机市场约 80% 的份额。

“我们很乐观，并期待在整个价值链上建立一个强大的生态系统，并与全球价值链整合，从而加强该国的电子制造生态系统，”他说。申请参与该计划的日期从 4 月开始，于本周五结束。

IT之家了解到，苹果的合同制造合作伙伴台湾的纬创公司在 2017 年首次开始组装老款 iPhone。上个月，富士康在印度启动了小批量 iPhone 11 的组装工作，这是苹果供应商首次在印度组装当前一代 iPhone 机型。