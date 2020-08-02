中国盘古团队发现苹果 Secure Enclave 芯片存在 “不可修补”漏洞

IT之家 8 月 2 日消息 据 9to5mac 报道，苹果为设备带来的主要安全增强功能之一就是 Secure Enclave 芯片，该芯片可以加密和保护设备上存储的所有敏感数据。不过中国的盘古团队在 Apple 的 Secure Enclave 芯片上发现了 “无法修补”的漏洞，可能导致私人安全密钥加密被破坏。漏洞 “不可修补”意味着该漏洞存在于硬件而不是软件中，因此已出厂的设备可能无法修复这一问题。

Secure Enclave 是几乎每台 Apple 设备都随附的安全协处理器，可提供额外的安全保护。iPhone，iPad，Mac，Apple Watch 和其他 Apple 设备上存储的所有数据都是使用随机私钥加密的，只能由 Secure Enclave 访问。这些密钥对设备而言是唯一的，并且永远不会与 iCloud 同步。

IT之家了解到，Secure Enclave 不仅仅加密文件，还负责存储管理敏感数据的密钥，例如密码，Apple Pay 所使用的信用卡甚至用户生物识别信息。这些信息均可被用来启用 Touch ID 和 Face ID，这可以让黑客更容易访问用户的个人数据。

尽管设备中内置了 Secure Enclave 芯片，但它与系统完全分开工作。这样可以确保应用程序无法访问私钥，因为它们只能发送请求以解密特定数据（例如指纹）以通过 Secure Enclave 解锁应用程序。即使用户用的是可以完全访问系统内部文件的越狱设备，Secure Enclave 所管理的所有内容也将受到保护。

搭载 Secure Enclave 芯片的设备：

iPhone 5s 及更高版本

iPad（第 5 代）及更高版本

iPad Air（第一代）及更高版本

iPad mini 2 及更高版本

iPad Pro

带有 T1 或 T2 芯片的 Mac 计算机

Apple TV HD（第 4 代）及更高版本

Apple Watch Series 1 和更高版本

HomePod

这不是黑客第一次发现 Secure Enclave 存在漏洞。在 2017 年时就已有黑客能够解密 Secure Enclave 固件以探索该组件的工作原理，只不过他们无法访问私钥，因此对用户没有任何风险。不过拥有对Security Enclave的完全访问权限还可能意味着黑客可以访问用户的密码，信用卡信息等。目前唯一了解的是Secure Enclave中的此漏洞会影响A7和A11 Bionic之间的所有Apple芯片，类似于checkm8漏洞，该漏洞使几乎所有iOS设备（包括iPhone X）均可越狱。

即使Apple已使用A12和A13 Bionic芯片修复了此安全漏洞，但仍有数百万使用A11 Bionic或更旧版本芯片运行的Apple设备可能会受到此漏洞的影响。