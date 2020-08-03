Synergy：2020 年 Q2 中国云服务商占全球市场超 12%

8 月 3 日消息（水易）近日，根据市场调研机构 Synergy Research Group 最新数据显示，2020 年第二季度，全球企业在云基础设施的开支超过 300 亿美元，较 2019 年同期增长了 75 亿美元。



分企业来看，亚马逊的市场份额长期保持在 33% 左右，微软连续三个季度保持在 18% 的水平，谷歌的市场份额增长至 9%。与此同时，在阿里巴巴、腾讯等企业的引领下，中国的云服务提供商合计占全球市场的 12% 以上。值得一提的是，排名前八的云服务商占据着全球 77% 的市场份额，紧随其后的是无数企业的长尾市场。

目前，大多数主要的云服务商都已发布第二季度财报数据，Synergy 预计 Q2 云基础设施服务收入（包括 IaaS、PaaS 和托管私有云服务）接近 305 亿美元。公有 IaaS 和 PaaS 服务占市场的大部分，第二季度增长了 34%。在公有云方面，前五大供应商的优势更加明显，他们控制了近 80% 的市场；从地域上看，云市场在全球各个地区都继续保持强劲增长。

“就云市场的数据而言，几乎就像全球范围内没有发生 COVID-19 大流行一样。随着企业努力适应新的规范，公有云的优势被放大，”Synergy 首席分析师 John Dinsdale 表示，“当一个市场达到一定规模后，百分比的增长率下滑是必然现象，但是以美元计算的增量仍然令人印象深刻。2020 年，该市场仍有望实现远超 30% 的增长。”