铁路 12306 推铁路 e 卡通业务：不用买票，扫码直接进站

IT之家 8 月 3 日消息 铁路12306此前推出了铁路 e 卡通业务。据悉，这项业务可实现坐火车出行不用提前购买车票，只需出示二维码即可完成进站、乘车、出站所有环节。

IT之家了解到，目前宁安城际（南京南—安庆间始发终到列车）、沪宁城际（上海、上海虹桥—南京间始发终到高铁）、宁启线（南京—启东间始发终到列车）、银中城际（银川—中卫间始发终到列车）新开通了铁路 e 卡通业务，目前已有14 条线路开通了 “铁路 e 卡通”业务。

开通 “铁路 e 卡通”的线路如下：

如何开通 “铁路 e 卡通”

开卡步骤

在 “铁路 12306”APP 首页选择 “铁路 e 卡通”

选择账户管理后到达开户页面，填写个人信息

进行人证核验

面部扫描

处理中，等待短信

收到短信后，表示开卡成功

转入金额

注意：持 “铁路 e 卡通”进站时，账户内余额不得少于 150 元，否则不能扫码进站。

乘车时，打开二维码

注意：

· 凡年满 16 周岁至 70 周岁具有完全民事行为能力的中国公民可凭本人有效二代身份证信息申办。申办后，需在 6 个月内转入资金，激活账户。系统受理开户时间为 8:00-19:30。

· 客户需拍摄上传本人有效二代身份证原件正、反面照片。

· 客户需绑定本人名下指定银行有效的 I 类账户进行身份认证并申请开通 “铁路 e 卡通”。有效的银行 I 类账户目前仅限中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国邮政储蓄银行六家银行的借记卡。

· 办理人信息需与银行预留信息一致。

· 每人仅能申办一张 “铁路 e 卡通”电子卡片。

· “铁路 e 卡通”为实名制电子卡片产品，不配发实体卡片

· 列车上检票时，需要出示二代居民身份证和铁路 e 卡通进站记录。

· 扫码乘车之日起 31 天内，旅客可在车站自助售取票机自助打印报销凭证。