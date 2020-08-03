北斗卫星导航系统将大力发展量子导航、全源导航、微 PNT 等新质能力

IT之家 8 月 3 日消息 今天（8 月 3 日）上午 10 时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，2035 年前将建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，为未来智能化、无人化发展提供核心支撑，持续推进系统升级换代，融合新一代通信、低轨增强等新兴技术，大力发展量子导航、全源导航、微 PNT 等新质能力，构建覆盖天空地海、基准统一、高精度、高智能、高安全、高效益的时空信息服务基础设施。

冉承还表示，今天在前期已发布的有关文件的基础上，再发布定位导航授时（B2b）、星基增强（BDSBAS-B1C）、地基增强、精密单点定位（PPP-B2b）、国际搜救共 5 类服务的接口控制文件，北斗官方网站同步上线。区域短报文通信、全球短报文通信 2 类服务的接口控制文件将定向发布。至此，北斗系统发布的接口控制文件已覆盖全部 7 类服务。

IT之家了解到，北斗三号全球范围定位精度优于 10 米，测速精度优于 0.2 米 / 秒，授时精度优于 20 纳秒，亚太地区性能更优。2018 年北斗基本系统建成时，全球服务可用性为 95%，如今北斗全球系统建成后，全球服务可用性已达到 99% 以上。此外，地基增强、精密单点定位还能提供最高厘米级定位服务。