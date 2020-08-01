诺基亚推出 5G 自动化运营：分钟级切片上线

IT之家8月1日消息 随着 5G 业务如火如荼的推广，5G 业务运营的复杂度也大幅增加。网络运营效率变低，运营成本随之大幅增加。诺基亚宣布推出5G业务自动化运营解决方案，自动化管理网络切片，无缝覆盖多层多域 ，缩短运营流程，大幅节约成本。

随着 5G R16 的冻结，R16 将以更快的上传及下载速度增强独立组网的 5G 网络，为类似 V2X 和工业物联网部署定义标准，为 5G 面向行业应用提供更有利支持。R16 重点聚焦 URLLC(高可靠和低延迟通信)、网络切片、毫米波通信等功能增强，充分迎合了工业互联网需求，也对 5G 网络和业务的运营和管理提出了新的要求。

诺基亚贝尔实验室的实际研究数据表明，初期的手动切片管理使得网络复杂度快速增加，即使自动化的程度不断提高，但是总运营成本仍然增加至少 30%。我们只有在全面虚拟化的基础上打破竖井平台，全面实现自动化运营，才可以将运营总成本下降达 32%。

诺基亚基于通用的微服务软件平台，发布了端到端 5G 业务自动化运营的整体解决方案。

该方案通过 跨多业务层面、跨多网络子域的闭环自动化 实现和管理网络切片，保障业务敏捷性，通过智能化保障业务的质量和用户体验，降低业务运营成本，实现业务的可持续化运营。

该方案还支持 DevOps 业务分发自动化 ，快速实现功能迭代和增强；诺基亚将提供全面扩展的全流程安全方案，保障业务运营的安全性和可靠性。

同时，诺基亚将在全球范围内提供 5G 业务数字化生态系统平台，和各业务专业领域的合作伙伴一起提供可定制化的 5G 智能垂直应用，引领业务创新。

IT之家了解到，诺基亚的 5G 业务自动化运营方案通过自动化网络切片管理能力，可以实现分钟级的切片上线；采用完全自动化的流程，成本增加几乎为 0，这种节约程度随着业务切片数量的不断增加和自动化程度的不断提高将更加明显。