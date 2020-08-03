所有电动汽车同时充电会导致电网崩溃？福布斯：答案出乎意料

北京时间 8 月 3 日消息，据《福布斯》网站报道，EV 大规模普及会否导致电网崩溃已成目前最大的争议之一。持反对论的人士认为，家用电动汽车充电站在为 EV 充电时需要 2 - 7 千瓦的电力。如果所有的电动汽车同时充电，电网肯定会崩溃，并导致发电站会过度扩张。

首先，这些论点的数据缺乏科学的支撑。根据英国交通部的数据，2019 年英国约有 3300 万辆乘用车；而根据美国运输部联邦公路管理局的数据，2018 年美国注册汽车接近 2.74 亿辆。如果所有这些都换成至少搭载 50kWh 电池的电动汽车，并且一次性以 7kW 的功率充电，这需要英国电网在至少 7 小时提供 231GW 的电力，换到美国则是 1.9TW 的电力。实际上，英国发电站在 2020 年第一季度的发电量为 86.9TWh，平均每小时 39.8GW。到 2019 年底，美国的发电量则为 1.1TW。

这显然是行不通的。但这与人们对 EV 的误解有关，即 EV 会像手机一样每天都需要充电。这一误解还导致对电池使用时间的严重误判。Statista 于 2020 年 1 月发布的一项调查显示，2017 年英国驾车者平均每年驾驶 4500 英里，此后这一趋势一直下降。也就是说，电动车每天只会行驶 12 英里，而现在很多电动车的续航里程可以达到 200 英里，所以一辆电动汽车平均每个月也只不过需要充两次电而已。因此，英国电网可以轻松应对 EV 车主人均两次的充电负担。

当然，上述假设是建立在电网仅需支持 EV 充电的基础上，由此引发争议的下一阶段，即：即使电网可以应对 EV 需求，但现实生活中需要用电的领域还有很多，又该如何应对？通常情况下，用电高峰时间因国家和当地工业的重点而异。例如，德国和中国的工业化地区白天消耗大量能源，但服务型经济往往在下午或傍晚才需要更多电力。在英国，高峰期是在下午 6 点到 10 点之间，美国的情况与此类似。

然而 EV 车主未必会选择在这些时间段给自己的爱车充电，大部分 EV 充电时间都发生在夜晚。这段时间内其他用电需求最少，特别是在午夜到早上 6 点之间。事实上，在这个时间段里，用电需求非常低。

但在另一个领域，电动汽车不仅能以适合全国能源使用周期中低需求时段的方式充电，还可以在高峰时段帮助实现用电量的平稳供应。这是一种被称为车辆到电网 (V2G)的技术。

这个想法的实质在于，当人们不使用电动汽车的时候将其与电源相连，这时候车辆既能提供电能，也能吸收电能。它基本上就像特斯拉的 Powerwall 一样成为一种家用电池。

日产多年来一直在设计其 Leaf 电动车的使用模式。英国的电力国家公司和 Octopus Energy 旗下的的 Powerloop 均已经开始采用 Leaf 的 V2G 功能展开试验。

不幸的是，目前主要是像日产 Leaf 这样拥有 CHAdeMO 充电端口的汽车能够实现对能源的生产和消耗，而日益占主导地位的 CCS 连接方式在 2025 年之前无法支持这项功能。

然而对于国家发电网来说，电动车并不是一个无法解决的大问题。通过 V2G 技术，电动车实际上可以通过使得电能生产平顺化来提高能源供应的效率。它们或将成为解决问题的方案，而不是问题本身。