【IT之家评测室】华硕灵锐 14 体验评测：锐龙芯加持，轻薄机身也有大能量

还记得前两天我们评测的华硕灵耀 14 么？这不，又一台搭载 AMD 4000 系列 CPU 的轻薄本华硕灵锐 14 也来了，它的价格来到了更便宜的 4999 元，更是拥有 16GB+512GB 的大存储组合，而且还支持快充。IT之家已经拿到了耀夜黑配色的灵耀 14，那接下来我们就来看看它的表现究竟如何吧。

外观与设计

华硕灵锐 14 的 A 面采用了灰黑色磨砂金属材质，设计元素非常简约，整个 A 面只有一个银色钻石切割工艺的 ASUS VivoBook 标识以及一条细长的装饰防呆凹槽。三围方面，华硕灵锐 14 分别为 324.9x213.5x14.9mm，裸机重量 1.4Kg，并且标配的是一个体积很小的 65W 电源适配器，外出携带比较方便。

掀开 B 面，并不能单手开合，最大开合角度 150 度。由于要在 B 面顶部中间的位置加入摄像头，所以屏幕整体部分做成了两组双面对称，即上下对称 + 左右对称，其中左右物理边框为 5.7mm，屏占比达到了 85%，底部中间印有一个 ASUS VivoBook 的标识。

这块屏幕拥有 1920 x 1080 的 FHD 分辨率、178 度广视角以及 DC 混合调光技术，表面采用雾面磨砂处理。这里的 DC 混合调光是指，当亮度 <25% 时是 20KHz 的高频 PWM 调光，而当亮度 >25% 时则是 DC 调光。

来到 C 面，华硕灵锐 14 采用了孤岛式巧克力键帽设计，键帽布局类似 68 配列，电源键集成在了键盘的右上角。键帽表面为光滑的类夫材质，喷漆则与 A 面的灰黑色同款，键帽间距较大，键程为 1.4mm，键帽整体还做了 0.15mm 的下凹处理，但方向键不是全尺寸有点可惜。键盘最右侧加入了几个纵向的功能键，左 Ctrl 键尺寸较小，键盘自带 3 级白色背光，第一排的快捷功能键中还加入了一键禁用触控板、一键禁用摄像头、一键截图等实用功能。

敲击手感方面键程适中，回弹紧实。下面的触控板要给个好评，触摸顺滑自然，按压非常清脆，受力不变形，触控板面积也比较宽裕。有意思的是，键盘上的 Enter 键特立独行，采用浅黄色的彩色环绕设计，给整体的视觉上增添了一丝活力，显得与众不同。键盘区域的右下角还有一个哈曼卡顿的认证标识，其内部可提供高保真音频，以及特调过的独家声效。

那系统中也内置了 AudioWizard 应用，可以提供五种不同的音效预设，满足用户不同场景的听感需求。

华硕灵锐 14 的机身四周边框上都做了钻石切割或斜切处理，接口方面相对来说也比较丰富。左侧有 DC 电源接口、HDMI 接口、USB3.2 Gen 1 的 Type-A 接口、USB3.1 Gen 1 的 Type-C 接口、3.5mm 音频接口；

右侧有两个 USB2.0 Type-A 接口、microSD 卡槽以及电源和电池指示灯，基本可以满足日常使用中各种外接设备的扩展需求。

华硕灵锐 14 的 D 面中规中矩，两个扬声器开孔被放在了底部靠下左右两侧的位置，四个橡胶脚垫、一条进气口、9 颗外露螺丝，出风口则被安排在了 C 面靠近转轴一侧的位置。总的来说，华硕灵锐 14 的整体设计优先服务与轻薄便携，A 面的纹理和质感处理上比较低调沉稳，边框部分的钻石切割也增添了一丝精致感，做工方面下了不少功夫，比较有诚意。不过，见仁见智 Enter 键彩色环绕设计，USB2.0 接口等处理尚存争议。

配置与性能

配置方面，华硕灵锐 14 采用了最新一代 AMD Ryzen 4000 系列移动平台，具体规格如下：

处理器：AMD Ryzen R7 4700U

显卡：Vega 13 核显

内存：16GB DDR4 3200MHz 双通道

硬盘：512GB PCIe SSD

电池：50Wh、充电器功率 65W

其他：Wi-Fi 5、蓝牙 5.0

那这套组合明显就是今天锐龙平台轻薄本的主流水平了，不过别看 R7 4700U 是一颗低压 U，也没有独显。实际的性能还要看跑分和实测才知道。

首先我们来看 CineBench 的表现。在 CineBench R20 中，华硕灵锐 14 的单核成绩为 463 分，多核成绩 2638 分，跑分过程中风扇无明显噪音。相比之下，AMD 上一代的标压移动处理器 R7 3750H（TDP35W）的单核平均分为 359 分，多核平均分为 1750 分，这个提升还是比较明显的，毕竟这颗 R7 4700U 的 TDP 只有 25W，但是其单核性能已经与英特尔平台不少主流标压 U 的分数只有十几二十分的微小差距。

再来是国际象棋跑分，华硕灵锐 14 的单线程得分为 3294 分，多线程得分为 18568 分，同样不容小觑。由于只有八个核心且没有超线程技术，多线程得分与标压的 4800H 有一万分左右的差距，但只看单线程的话，差距就缩小到只有 300 分左右。

显卡的部分，R7 4700U 自带的 Vega 核显由上一代的 Vega 10 降低到 Vege 7，但由于制程工艺的进步，GPU 的频率更高，性能也会相应提升。那具体的表现我们还是来看跑分和实测。

首先在 3D Mark 11 中，华硕灵锐 14 的 P 分为 4890 分，其中图形分数达到了 4735 分，而满血版 25W TDP 的 MX250 此前的图形分为 4655 分，也就是说 Vega 7 核显的分数就已经超过了移动版 MX250 独显的水平，这还是在内存频率只有 3200Mhz 的情况下，而且 R7 4700U 整个功耗一共也才 25W。

而在 3D Mark 的 Fire Strike 基准测试中，综合分数为 2768 分，图形分数为 2997 分，这个成绩比较一般，可能是受制于功耗限制和内存频率这两个瓶颈的缘故吧。

实际的游戏表现，IT之家选取了两款网游进行测试，它们分别是「封印者」和「地下城与勇士」。首先在封印者中，我们开启 HDR 并关闭帧数优化选项，随机挑战一个副本，在 BOSS 房间里释放大招时帧数可以稳定在 60 帧，此时 CPU 和 GPU 占用率都不超过 50%，GPU 主频可达 1475Mhz，CPU 主频则保持在 3.5GHz；

而在「地下城与勇士」中，同样在 BOSS 房间中释放大招，帧数可以达到 129 帧，这款游戏的 GPU 占用率较高，但主频却只有 425Mhz，CPU 频率可达 3.8Ghz，两款游戏的 GPU 温度都是 66 度，游戏过程中键盘和掌托部分的热感均不明显，也没有什么风扇噪音，可见华硕灵锐 14 的性能足够应对主流网游，但性能释放偏保守。

最后是简单的烤机测试，虽然是轻薄本，但我们希望通过这样的方式，呈现出 R7 4700U 在高负载下的表现。将电池设置为最佳性能，并单烤 10 分钟 FPU，此时 CPU 的温度只有 70 度不到，前 5 分钟内 CPU 功耗可以保持在 25W，但 5 分钟之后似乎出发了功耗墙，TDP 下降并维持在 15W 左右，主频则保持在 2.3GHz。

硬盘与内存

硬盘方面，通过 CrystalDiskInfo 查询，可以看到华硕灵锐 14 采用的 SSD 型号为 Intel SSDPEKNW512，也就是英特尔的 660P。具体的性能表现，我们直接贴出 CrystalDiskMark 的结果供大家参考。在顺序读取 1 线程 8 队列和 1 线程 1 队列中，读取速度都在 1500+MB/s，写入速度一般，都只有 900+MB/s。

内存方面，我们在 AIDA64 的内存与缓存测试中可以看到，华硕灵锐 14 搭载的确实是 16GB DDR4 3200MHz 的双通道内存，内存的读、写、复制速度都在 3W+，这个表现距离旗舰机型会有一些差距。华硕灵锐 14 这次搭载了 50Wh 的电池，IT之家使用了 PCMark 8 来中的 Working 模式来模拟日常办公场景进行测试，最终的续航时间为 5 小时 57 分钟，估计日常中度使用亮屏时间在 7-8 小时。

系统方面，华硕灵锐 14 内置了 MyAsus 应用，里面提供了不少丰富的功能，比如查看本机的序列号、保修日期和硬件信息、驱动和内置软件更新、常见问题排查、充电模式和屏幕色彩模式切换等等，基本就是一个除去杀毒功能的电脑管家了，对于很多喜欢简单方便，不爱折腾的用户来说十分友好，实用性也不错。

总结

华硕灵锐 14 是一台主打轻薄便携的笔记本，借助 7nm 工艺的 R7 4700U，相比前代在性能上可以说有了不小的进步，再加上 ID 设计、做工以及细节上的处理都比较不错，整体的竞争力也不可同日而语。不过，虽然这台笔记本默认给到 CPU 部分 25W 的 TDP，但出于散热的考虑，性能释放还是偏保守的，再加上内存频率为 3200Mhz，图形方面的表现也有所收敛，整体仍存在较大的进步空间。而抛开性能只谈体验，华硕灵锐 14 算是一台比较中规中矩的产品，如果你看中它的颜值和设计，可以考虑购买。