沃达丰谈 5G Open RAN 部署计划：明年起先农村后城市

来自 Light Reading 的报道称，就在两年前，Open RAN 技术是否可用于商用部署，还只是电信行业工程师和科研人员会关心的一个问题，而一家公司的 CEO 在投资者简报会上并不会被问到这一问题。

Open RAN 技术承诺打破原有的供应商 “锁定”模式，它听起来像是一种技术专家刺激竞争和削减成本的方法，但是美国对华为的制裁和打压，已使得 Open RAN 成为了电信运营商管理层的一项业务重点。

英国已经颁布禁令，将在 2027 年之前移除其 5G 网络中的华为设备。预计其他欧洲国家也将采取针对这家中国供应商的措施。运营商们需要其他选择，从而避免只能依赖于爱立信和诺基亚这两家北欧供应商 -- 它们也是华为最主要的竞争对手。

沃达丰（Vodafone）可能是欧洲主要电信运营商中对华为依赖程度最高的公司，该公司现在已经决定将于明年实现在城镇以外农村地区的 Open RAN 部署。预计到 2022 年，沃达丰也将在城市地区推出这一技术。

雄心勃勃的时间表

沃达丰 CEO Nick Read 上周在与分析师的电话会议上回答有关华为问题时提到了这些计划，而这些计划要比一些专家认为可行的时间表更加雄心勃勃。

“我们认为我们将在 2021 年实现农村地区的 Open RAN 部署，并且我们希望在 2022 年实现在城市地区的部署，这需要更复杂的执行，但我们需要政府的支持，并且我们需要运营商对该技术进行扩展，从而改善其功能和效率。”他说。

Nick Read 这一最新消息将加剧人们的猜测，也即沃达丰决心避免在英国使用爱立信或诺基亚来取代华为。

图：沃达丰 CEO Nick Read。

沃达丰已经严重依赖于爱立信，该运营商英国无线接入网（RAN）所用产品的三分之二来自于爱立信。沃达丰还一直在逐步淘汰诺基亚，直到去年诺基亚才为其 18000 个英国站点中的约 12% 提供了设备。在剩余的三分之一网络中，这两家公司都不是理想的华为替代者。

与此同时，沃达丰一直与两家美国公司 Mavenir 和 Parallel Wireless 在英国和爱尔兰进行 Open RAN 试验，这两家美国公司开发的软件可能最终会部署在通用设备上。沃达丰还在土耳其和非洲部分地区进行了 Open RAN 试验。

去年 11 月，沃达丰透露已将其全部 15 万个欧洲移动站点进行招标，以寻找 “三大”RAN 供应商的潜在替代方案。

沃达丰网络战略主管 Yago Tenorio 此前曾表示 Open RAN 抢占大量业务份额的可能性不大。但是随着华为在全球市场受阻，这项技术的前景将会改善。

据 Mavenir 称，沃达丰的招标因新冠疫情而被推迟，这或许是不可避免的。目前 Mavenir 正在竞标沃达丰网络的商用合同。

Yago Tenorio 在 6 月份的一场网络研讨会上表示，沃达丰受到了最近一些试验活动的鼓舞。

他说：“我们已经进行了大约一年的商用流量试验。这是一个 2G、3G 和 4G 试验，并且是在现网中进行，KPI 确实非常好，在某些情况下甚至要优于现有的 KPI。”

多重挑战

不过，就像身材走样的运动员一样，Open RAN 可能很难在主赛事前做好准备。

一个挑战是开发价格低于 1000 美元的低成本无线电单元。今年 2 月，Facebook 领导的电信基础设施项目（TIP）通过一项名为 “Evenstar”的项目进行了这项工作，并计划于 2020 年下半年之前生产兼容 1800MHz 的无线电产品。

Yago Tenorio 在今年 6 月份表示，预计将于 9 月进行测试的版本 “连材料清单成本也要 1000 多美元”。现在，一个 “优化”版本计划在明年第一季度进入实验室。沃达丰希望在 2021 年第二季度之前实现与较低频段兼容的设计。

但是 Yago Tenorio 表示，城市需要需要的高性能 “Massive MIMO”无线电产品更加棘手。

因此，毫不奇怪的是，爱立信对于推出自己的 Open RAN 产品并未感到有压力。

爱立信网络主管 Fredrik Jejdling 说：“我们还没有看到这些接口的性能成本水平。”

他表示：“随着时间的推移，可能会开发出满足性能和成本比率的某些接口，在这种情况下，它将成为我们高性能节能产品组合的一个有吸引力的补充。届时我们将需要发展该技术，并且参与这一细分市场。”

在那之前，一个风险是，寻求华为 5G 产品替代选择的运营商会选择主流技术，然后直到从现在开始的下一个升级周期之前，会一直将 Open RAN 拒之门外。

另一个问题是，一些 Open RAN 厂商缺乏对 2G 和 3G 技术的支持。

此前，Yago Tenorio 曾称赞过韩国三星在 Open RAN 方面的专业技术，但该公司却缺乏 2G 和 3G 产品组合。

不能简单地忽视这些老化的技术，因为它们对语音和漫游等服务仍然至关重要。而沃达丰的部分 2G 和 4G 服务似乎在同一个 “Single RAN”平台上运行。

无论是否采用 Open RAN，理想情况下，沃达丰都希望其 4G 和 5G 系统使用同一家供应商，从而最大限度地提高性能。由于使用了 “Single RAN”，更换华为的 4G 设备可能还意味着需要寻找新的 2G 供应商。

一个有趣的可能性是三星和 Parallel Wireless 之间的某种合作。Parallel Wireless 是一家 Open RAN 供应商，该供应商在 2G 和 3G 服务的支持方面做了很大的努力。

同时，这两家供应商联手合作，可能会满足沃达丰目前所有的网络需求。在这种情况下，甚至有可能使用三星的 5G 主流产品，从而避免 Open RAN 在最苛刻的条件下的性能滞后。

当然，Open RAN 不会是爱立信和诺基亚提供的传统设备的唯一甚至主要的替代方案。在一些欧洲国家，Strand Consult 的数据显示，沃达丰完全依赖于华为，而北欧的供应商很可能成为华为被迫退出的主要受益者。

但是，眼下地缘政治为 Open RAN 创造了一个更大的机会，这是工程师和科研人员在 2018 年无法想象的。