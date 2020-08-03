诺基亚在矿场部署 5G SA 工业级无线专网：自动化采矿，4K 视频远程控制

IT之家8月3日消息 诺基亚宣布，为 Sandvik 提供 5G SA 工业级专网以高性能网络、边缘计算等前沿技术，增强矿场连接性，支持云端调度，向工业 4.0 迈进，加速矿业数字化！

近日，诺基亚宣布 Sandvik Mining and Rock Technology 公司将在其位于芬兰坦佩雷的测试矿场部署诺基亚 5G SA 工业级无线专网。

IT之家获悉，基于诺基亚数字自动化云 (DAC)的 5G SA 专网可增强矿场设备的通信和连接性，将应用于 Sandvik Mining and Rock Technology 为全球客户进行采矿方案测试、开发和创建原型的真实采矿环境。

诺基亚 5G SA 工业级无线专网可在极具挑战性的采矿环境中实现快速、可靠和安全的语音和视频通信。其 5G 功能还将用于自动化采矿过程，从而可以通过地下深处与地面控制中心之间的 4K 视频连接实现远程机器操作。

诺基亚数字自动化云 (DAC)可根据需要进行扩展，它是一种工业级数字自动化服务平台，能提供可靠、安全和高性能的无线专网。DAC 是一个紧凑的、即插即用系统，包括网络设备和基于云的运行监控系统。使用诺基亚 DAC，用户可以在现场安全地收集、处理和托管产生的全部私有数据。