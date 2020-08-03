欧菲光 2020 上半年净利 5.02 亿元，同比暴涨 2290.28%

欧菲光集团股份有限公司（以下简称 “欧菲光”）日前发布 2020 年半年报。报告显示，2020 上半年公司实现营业收入 234.65 亿元，同比下降 0.53%；归属于上市公司股东的净利润为 5.02 亿元，同比大幅度增长 2,290.28%。

报告显示，公司业绩变动是因为安卓触控业务独立发展；同时，报告期内部分大客户订单增加，光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。

欧菲光指出，报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，成立疫情防控小组，全力推进复工复产，有效缓解了疫情带来的负面影响，同时公司凭借技术创新优势和持续提升的市场份额，提升产品设计和成本控制能力，增强产品性价比和市场综合竞争实力，加大高端产品研发和量产出货，摄像头模组和光学镜头等核心产品的营业收入和出货量均实现较快增长。

（1）光学光电产品

报告期内，公司光学光电产品实现营业收入 181.97 亿元，同比下降 2.30%，主要有以下几点原因：

①公司安卓客户摄像头模组实现营业收入 117.12 亿元，同比下降 0.02%；出货量为 2.92 亿颗，同比增长 24.51%；综合毛利率 11.08%，同比增长 0.17 个百分点；主要是因为终端客户产品需求结构变化，出货形态相应调整，整体产能利用率提高；

②受益于国际大客户手机产品销量增长及合作进一步加深，公司非安卓影像模组产品销售收入 36.73 亿元，同比增长 95.95%；出货量 0.55 亿颗，同比增长 30.34%；综合毛利率为 10.94%，同比增长 11.24 个百分点；主要是因为国际大客户订单增多带动产能利用率提高以及双摄模组份额提升；

③公司触控产品实现营业收入 26.77 亿元，同比下降 44.30%；产品出货量为 0.92 亿片，同比增长 26.29%；主要原因为安卓触控业务出表独立发展，触控显示产品结构变化所致；

④公司光学镜头产品稳步发展，实现营业收入 3.64 亿元（含对内自供摄像头模组部分），同比增长 1.30%；出货量 0.91 亿颗，同比增长 13.33%；其中，手机镜头产品营业收入为 2.63 亿元，同比增长 34.85%，出货量为 0.89 亿颗，同比增长 16.71%；对内自供摄像头模组实现营业收入 2.29 亿元，同比增长 77.39%。

（2）微电子产品

公司微电子业务整体营业收入为 44.64 亿元，较去年同期下降 3.29%，主要原因如下：

①公司指纹识别模组产品营业收入为 27.01 亿元，同比下降 25.70%；出货量为 1.16 亿颗，同比下降 9.28%；综合毛利率为 15.50%，同比下降 2.90 个百分点；主要原因为指纹识别模组市场竞争加剧，单品价格承压，屏下指纹市场渗透率不及预期；

②公司 3D Sensing 业务实现快速增长，营业收入为 17.63 亿元，同比增长 79.83%；出货量 0.44 亿颗，同比增长 80.80%；综合毛利率为 12.23%，同比增长 12.53 个百分点；主要是因为国际大客户订单增多及 3D sensing 产品在安卓市场渗透率提高；

除此之外，公司智能汽车业务实现营业收入 1.32 亿元，同比下降 35.14%；综合毛利率为 14.28%，同比下降 6.36 个百分点。因下游国内汽车销量下滑较多，导致公司智能汽车业务订单释放不达预期，营收和毛利水平同比下降。