欧菲光潜望式摄像头项目实现量产

IT之家6 月 16 日消息 近期，欧菲光官方宣布，日前，欧菲光潜望式摄像头模组项目顺利实现量产，良率、产能实现既定目标，品质获得客户认可。

2019 年 10 月 20 日，欧菲光潜望式摄像头模组项目正式立项。工业流程确定后，项目进入试制阶段，由于多种方案同时开展、同步进行，样品很快制成，并且可靠性得到充分验证。但区别于试制阶段，产品一旦进入量产，产线上各站的可量产性、良率的高低就变得至关重要。

在棱镜组装、DVCM 组装站位，由于物料特性以及产品设计结构，产品在设备上传送时，有可能因为器材抖动，物料位置会偏移，因此，必须在组装后立即进行 UV 固化，否则品质和良率都会受到较大影响。欧菲光表示，LA3 的基础上进行了设备升级，并首次引入即时 UV 固化的功能，制程工艺得到优化。

项目团队面对来料结构问题，造成 HWB 不良，最终找到有效对底部倾斜进行补偿的方案，将不良率从 1.2% 降低到 0.1%。面对支架组装站位因为前道工序 FPC 板子绕折后的公差不稳定，导致支架与板子之间存在不稳定的干涉现象，项目组在车间验证模组不同的 PR 影像识别方式，通过三次元量测数据进行比对分析，最终解决了技术难题。

IT之家获悉，欧菲光潜望式摄像头模组项目进入量产阶段后，在量产专案的引领下，提升 FOV 良率 1%，提升外观良率 1%，提升 OIS 功能良率 1%，目前，整体良率达到 95% 以上。

另外，今天，欧菲光官方称，由欧菲光中央研究院精密摄像头技术分院独立研发、设计、制作的业界首款超薄潜望式连续变焦模组完成首样 Demo 演示，正式面世。

欧菲光中央研究院精密摄像头技术分院研发的高倍焦段间连续光学变焦超薄模组，模组尺寸突破 6 毫米，仅有 5.9 毫米，创造了目前行业模组厚度新低，在手机内部堆叠、布局不变的前提下，搭载此款模组的手机厚度将进一步降低。