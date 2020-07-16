台积电将 2020 年资本支出预期值上调为 160 亿至 170 亿美元

7 月 16 日消息，据国外媒体报道，苹果供应商、芯片代工商台积电将今年的资本支出预期值从原先的 150 亿至 160 亿美元上调至 160 亿至 170 亿美元。

今日下午，台积电公布了今年第二季度的财报。财报显示，该公司获得营收 3106.99 亿新台币，与上季度相比基本持平，但与去年同期相比增长 28.9%；获得净利润 1208.92 亿新台币，同比增长 81%；摊薄之后每股收益为 4.66 新台币，同比增长 81%。

以美元计算，今年第二季度，台积电获得的营收为 103.85 亿美元，与去年同期的 77.5 亿美元相比，同比大增 34.1%。

该公司将其第二季度的良好销售业绩归功于对 5G 基础设施部署和高性能计算相关产品的持续强劲需求，这能够弥补对其他应用需求的不足。

此外，台积电还上调了其对 2020 年营收和支出的预期。该公司预计，以美元计算，2020 年，其营收增幅将超过 20%，高于此前预计的增幅；今年的资本支出将在 160 亿至 170 亿美元之间，高于此前预期的 150 亿至 160 亿美元。

此外，该公司预计，2020 年第三季度，该公司营收将在 112 亿美元至 115 亿美元之间，取中间值计算，环比增长 9.3%；毛利率将在 50% - 52% 之间；营业利润率将在 39% 至 41% 之间。