Snap 第二季度营收 4.542 亿美元：净亏同比扩大 28%

“阅后即焚”通信应用 Snapchat 母公司 Snap 今天发布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，Snap 第二季度营收为 4.542 亿美元，与去年同期的 3.880 亿美元相比增长 17%；净亏损为 3.260 亿美元，与去年同期的净亏损 2.552 亿美元相比扩大 28%。Snap 第二季度营收超出华尔街分析师此前预期，每股收益则符合分析师预期，其盘后股价大幅下跌近 6%。

主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，Snap 的净亏损为 3.260 亿美元，与去年同期的净亏损 2.552 亿美元相比扩大 28%；归属于普通股股东的每股摊薄亏损为 23 美分，与去年同期的 19 美分相比扩大 20%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Snap 第二季度调整后净亏损为 1.244 亿美元，调整后每股亏损为 9 美分，与去年同期相比有所扩大，但符合分析师预期。2019 财年第二季度，Snap 不按照美国通用会计准则的调整后净亏损为 8220 万美元，调整后每股亏损为 6 美分。据雅虎财经频道提供的数据显示，26 名分析师此前平均预期 Snap 第二季度调整后每股亏损将达 9 美分。

Snap 第二季度营收为 4.542 亿美元，与去年同期的 3.880 亿美元相比增长 17%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，39 名分析师此前平均预期 Snap 第二季度营收将达 4.3809 亿美元。Snap 第二季度调整后 EBITDA 亏损为 9560 万美元，与去年同期的 7870 万美元相比扩大 21%。

Snap 第二季度总成本和支出为 7.65 亿美元，相比之下去年同期为 6.93 亿美元。其中，营收成本为 2.50 亿美元，高于去年同期的 2.15 亿美元；研发支出为 2.61 亿美元，高于去年同期的 2.36 亿美元；销售和营销支出为 1.32 亿美元，高于去年同期的 1.12 亿美元；总务和行政支出为 1.21 亿美元，低于去年同期的 1.30 亿美元。Snap 第二季度运营亏损为 3.11 亿美元，与去年同期的运营亏损 3.05 亿美元相比扩大 2%。

截至第二季度末，Snap 持有的现金和现金等价物总额为 12.517 亿美元。Snap 第二季度用于业务运营活动的现金为 6660 万美元，与去年同期的 9580 万美元相比减少 31%。Snap 第二季度自由现金流为 - 8230 万美元，相比之下去年同期为 - 1.03 亿美元。

Snap 第二季度每日活跃用户人数为 2.38 亿人，与去年同期相比增加 3500 万人，同比增幅为 17%，基本符合预期。财经信息供应商 FactSet 调查显示，分析师此前平均预期 Snap 第二季度每日活跃用户人数将达 23.85 亿人。Snap 在北美、欧洲和世界其他地区的每日活跃用户人数均实现了环比和同比上升，在每个 iOS 和 Android 平台上也均实现了环比和同比上升。平均而言，第二季度中 Snapchat 用户每天打开该应用的次数超过 30 次。

业绩展望：

Snap 表示，由于持续的新冠肺炎疫情带来了不确定性，且宏观状况变化迅速，该公司决定不提供对 2020 财年第三季度营收或调整后 EBITDA 的展望。

股价变动：

当日，Snap 股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌 0.53 美元，报收于 24.74 美元，跌幅为 2.10%。在随后截至美国东部时间周二下午 5 点 05 分（北京时间周三凌晨 5 点 05 分）的盘后交易中，Snap 股价再度下跌 1.44 美元，至 23.34 美元，跌幅为 5.81%。过去 52 周，Snap 的最高价为 26.76 美元，最低价为 7.89 美元。