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爆料：2020 款苹果 iPad 8 升级搭载 A12 芯片，设计不变

2020/8/2 0:41:49 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月2日消息 外媒wccftech报道，低成本、功能强大的苹果设备似乎在未来几个月中将变得相当普遍。售价399美元的iPhone SE 2之后不久，苹果可能正在准备一款价格适中的2020年iPad 8，据爆料人士@Komiya 称，它将继续采用与前代产品相同的设计。

根据Komiya推文爆料，苹果将把iPad 7上的A10 Fusion升级至2020款iPad 8上的A12 Bionic芯片。A10 Fusion于2016年首次发布，由iPhone 7和iPhone 7 Plus搭载，功能强大，但显然无法与A12 Bionic相提并论，苹果A12 Bionic此前在iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max、iPad mini 5和iPad Air 3中运行。

苹果官方介绍iPad表示，iPad 不但拥有电脑般的强大性能和功能，还有着电脑难以实现的简单易用和灵活多用。而现在，新款 iPad 配上了更宽大的 10.2 英寸视网膜显示屏，支持使用全尺寸智能键盘，还满载 iPadOS 各种强大的新功能，比以往本领更多。这样才够乐趣，够 iPad。

IT之家获悉，2020款iPad 8采用了此前的设计，这意味着它可能会配备与iPad 7上相同的10.2英寸LCD屏幕，并在底部提供Touch ID Home按钮。猜测认为，即使在内部，苹果也不会有太大变化，这意味着iPad 8的电池容量可能与iPad 7相同，并且运行3GB LPDD4X内存。

此外，据报道，2020款iPad 8基本型号将提供比32GB更多的存储

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关键词：iPadA12苹果

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