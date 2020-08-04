TikTok 大 V 联名致信特朗普：TikTok 是第一家挑战 Facebook 垄断的公司

据《纽约时报》报道称，当地时间 8 月 2 日，9 名 TikTok 知名博主，其粉丝数加起来超 5400 万人，他们在美国自媒体平台 Medium 上发表了一封写给特朗普的公开信，称 TikTok 实现了脸书和 INS 等社交媒体永远无法实现的互动，呼吁要让资本来解决 TikTok 的问题，而不是国家干预。

信中一开头写道，Z 世代（00 后）是在互联网上度过了童年时光，“但我们到青少年时期所接触到的互联网与过去成长阶段的有所不同。互联网大企业的垄断，令我们牺牲了网络中立和信息自由。脸书和谷歌已经取代了数百家公司，他们缩小了世界对互联网的定义”。他们表示，TikTok 是第一家挑战那些终结开放互联网的公司。

另一位拥有 250 万粉丝的知名博主桑迪老奶奶（Grandma Sandy），还在直播中向其粉丝喊话说，不论 TikTok 未来发生什么，“我们都要像一家人一样撑下去”。

8 月 3 日，据路透社援引英国太阳报消息，字节跳动将把 TikTok 总部从北京迁至伦敦。对于 TikTok 在伦敦设立总部一事，英国政府早前曾作过相关表态。一位政府发言人称：“字节跳动决定其全球总部的位置是公司的商业决定。英国是个公平开放的投资市场，并支持经济增长和就业。”

同日中午，张一鸣发内部信表示：“我们尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保 TikTok 能继续服务美国用户。”

根据美国福克斯电视台 8 月 2 日的报道，微软和 TikTok 正在同白宫协商，避免特朗普全面封禁 TikTok。微软表示将继续就收购 TikTok 在美业务进行讨论，商谈将不晚于 9 月 15 日完成。据路透社报道，美国总统特朗普将给字节跳动 45 天的时间，来洽谈将 Tiktok 出售给微软的事宜。字节跳动与微软的磋商将会受到美国外资审议委员会的监督。