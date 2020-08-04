网信办：研究制定主播账号分级分类管理规范，规范主播带货行为

IT之家 8 月 4 日消息 8 月 3 日，国家网信办、全国 “扫黄打非”办等 8 部门联合召开工作部署会，通报网络直播行业专项整治和规范管理工作进展，对深入推进专项整治和规范管理工作进行再部署，着力推动研究制定主播账号分级分类管理规范，提升直播平台文化品位，引导用户理性打赏，规范主播带货行为，促进网络直播行业高质量发展。

据中国网信网报道，最高人民法院、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、市场监管总局、广电总局等部门有关负责同志出席会议并就下一阶段任务作安排部署。国家网信办负责人表示，专项整治开展 2 个月来，各部门依法处置 158 款违法违规直播平台，挂牌督办 38 起涉直播重点案件，督促平台清理有害账号及信息，封禁一批违法违规网络主播，明确直播打赏作为平台和主播履行服务合同的法律性质，规范管理工作稳步推进，行业生态得以明显改善。但直播行业诸多痼疾顽症并未彻底消除。高额充值打赏冲击主流价值观，“网课”直播间推送低俗内容危害青少年健康成长，违规直播带货侵犯消费者合法权益，色情低俗和网络赌博诈骗屡禁不止等突出问题，一直是网络直播行业饱受诟病的根源所在，必须彻底加以解决。

IT之家了解到，国家网信办负责人强调，要坚持依法治理、标本兼治、管建并举，强化部门协同，聚焦解决突出问题，压紧压实属地管理责任和平台主体责任。要强化备案准入管理。全面排查清理未持有准入资质或未履行 ICP 备案，以及违规开展互联网新闻信息服务的直播平台。要强化内容治理。全面清理各类违法违规内容，净化 “网课”直播生态，保护青少年健康成长。要强化依法治理。全链条打击网络直播违法犯罪行为，挂牌督办一批违法犯罪案件，查办一批网络直播营销活动违法案件，审理审结公布一批典型案件，形成有力震慑。要扎实推进规范管理。研究制定主播账号分级分类管理规范，明确直播行业打赏行为管理规则，将内容供给导向、打赏金额标准、主播带货资格与直播账号分级分类紧密关联，建构激励高质量信息内容供给的直播账号信用评价体系，让正能量、主旋律和主流价值观主导网络空间，努力形成人民群众满意、行业规范有序发展的良好局面。