为减少专利使用费有意收购 ARM 股份？三星否认

8 月 4 日消息，据国外媒体报道，周二，三星电子否认有意收购软银集团旗下芯片设计公司 ARM 的少量股份。

此前，有媒体报道称，三星电子有意收购 ARM 公司 3% 至 5% 的少数股权，以此来减少专利使用费。对此，该公司回应称，该报道 “毫无根据”。

软银是在 2016 年以 320 亿美元的价格收购 ARM 的，这笔交易是软银当时有史以来最大的一笔收购交易。

今年 6 月份，苹果宣布，计划在新 Mac 电脑中弃用英特尔芯片，转而使用自家的、基于 ARM 架构的 Mac 芯片，旨在较低功耗的情况下提供更好的性能。

今年 7 月中旬，外媒报道称，在苹果向 ARM 芯片转型的早期阶段，软银正在考虑出售 ARM 的部分或全部股份，或者让 ARM 进行首次公开募股（IPO）。

7 月下旬的时候，知情人士称，英伟达有意收购 ARM。而近日，知情人士又透露，这两家公司目前在就收购事宜进行深入谈判，交易价值超过 320 亿美元。

上周，外媒报道称，即使将 ARM 部分股份出售给英伟达或让 ARM 进行首次公开募股（IPO），软银集团仍将继续持有 ARM 的股份。

据悉，软银也曾与苹果公司进行过接洽，以评估其对收购 ARM 的兴趣，但苹果公司不打算提出收购。