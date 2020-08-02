游戏手机？消息称三星 Galaxy Note 20 将附赠 3 个月微软 Xbox 通行证订阅服务

IT之家8月2日消息 据外媒 mysmartprice 今日报道，购买三星 Galaxy Note 20 系列将随机一同附送三个月的 Xbox Game Pass 订阅服务。

据爆料者 Ishan Agarwal 称，三星将为 Galaxy Note 20 系列向游戏设备发展作铺垫，并在部分国家和地区附赠一个专为 Xbox 游戏设计的 MOGA X5-X + 游戏手柄。

微软 Xbox Game Pass 订阅服务是面向主机和 PC 游戏玩家推出的一种优惠订阅服务，拥有超过 100 个 Xbox One 和 Xbox 360 游戏，每个月可向订阅玩家提供二到四款免费游戏。

IT之家了解到，微软上个月宣布将云端游戏 Project xCloud 与游戏订阅服务 Xbox Game Pass 合并整合，使玩家将可以通过手机或平板电脑等设备游玩 Xbox Game Pass 游戏。目前尚不清楚该活动附赠的 XPG 订阅服务是否对设备有所限制。

三星将于北京时间 8 月 5 日晚上 10 点正式在 Galaxy Unpacked 2020 活动中发布三星 Galaxy Note 20 系列等多款设备。