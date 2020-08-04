德国电商公布显卡返修率数据：英伟达 RTX 2080 Ti 最高

IT之家 8 月 4 日消息 当用户在购买 GPU 时，很容易盲目地盯着性能数据，并将其作为唯一的衡量标准，然而还必须考虑其他因素，其中包括可靠性。近日德国电商 Mindfactory 公布了 Nvidia Turing GPU 和 AMD 的 5000 系列的 RMA （退换货，即处理用户不良产品退货、换货的主要流程）数据，一起来了解一下。

Mindfactory 是德国比较大的硬件零售商之一，其收集的数据包括 1660 Ti 及以上的 Nvidia 显卡，和 AMD 5500 XT 及以上的显卡。数据涵盖了 44100 块 AMD 显卡，以及 76280 块 Nvidia 显卡，所以可以看出，德国买家更喜欢 Nvidia GPU。

从这些数据来看，Nvidia 的 GPU 退换货总数为 1607 台，AMD 为 1452 台，也就是 AMD 的 RMA 率为 3.3%，Nvidia 卡的 RMA 率为 2.1%。这意味着，通过 Mindfactory 销售的 AMD 卡的 RMA 率比 Nvidia 卡大约高出 50%。

Nvidia 各个显卡的 RMA 率比较一致，但在 AMD 产品线中，5500 XT 卡几乎没有任何故障，而 RX 5700 和 RX 5700 XT 卡的故障率则比较高，达到了 3.6%。RTX 2070 Super 只有 1% 的 RMA 率，不过 RTX 2080 Ti RMA 率高达 5.3% ，是榜单 RMA 率最高的显卡。

必须要说明的是，单单这些数字不能说明全部问题，AMD 在 RX 5700 系列发布的早期存在驱动问题，这或许可以解释为什么 RX 5500 XT 的 RMA 率较低，因为它是在 AMD 完善驱动后才推出的。另外，Mindfactory 也不是最大的零售商，主要服务于欧洲市场，所以有可能零售商只是收到了一批遭遇生产问题的显卡。

IT之家提醒，作为消费者，最好购买之前看一下用户的评论，以此避免风险。