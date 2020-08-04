英伟达现金储备约 160 亿美元，很难以全现金方式收购 ARM 全部股份

8 月 4 日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，有兴趣收购软银旗下芯片设计厂商 ARM 的英伟达，正与软银就收购事宜进行深入谈判，交易价值超过 320 亿美元，但在随后的报道中，外媒也提到，无论是出售还是 IPO，软银都希望保留在 ARM 公司部分股份。

若全部收购 ARM 就将成为英伟达成立以来规模最大的一笔收购交易，也将成为芯片领域规模最大的收购之一。

英伟达最近一次大手笔的收购，还是 70 亿美元收购迈勒罗斯科技（Mellanox），这一收购交易在去年 3 月 11 日宣布的，在今年 4 月 27 日正式完成，持续了一年多。

同全现金收购迈勒罗斯科技不同，英伟达若收购 ARM，将很难以全现金的方式进行，英伟达目前的现金储备，无法完成如此大体量的全现金收购。

英伟达 5 月 21 日发布的 2021 财年第一财季财报显示，在截至 4 月 26 日的这一财季结束时，他们的现金储备为 163.54 亿美元，仅软银 2016 年 320 亿美元收购 ARM 时的一半。即使二季度能获得超过 10 亿美元的净利润，也还是有不小的差距，若以全现金的方式收购，就还需要通过贷款等方式，融资超过 160 亿美元。

在现金储备无力支持全现金收购的情况下，英伟达收购 ARM 的交易，更有可能以现金加股票的方式进行，这也是收购交易中常见的方式。

而值得注意的是，在报道软银希望持有部分 ARM 的股份时，消息人士表示，软银可能会在出售 ARM 之后获得英伟达的股票。

外媒在报道中提到，软银和英伟达目前还在就收购 ARM 一事进行谈判，最终能否达成收购协议还不得而知，若达成协议，收购方式也就将揭晓。