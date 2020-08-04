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白宫贸易顾问纳瓦罗：微软若收购 TikTok 应先剥离中国资产

2020/8/4 15:29:11 来源：新浪科技 作者：小白 责编：远洋
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北京时间 8 月 4 日下午消息，白宫贸易顾问彼得 · 纳瓦罗（Peter Navarro）周一称，微软若打算收购短视频应用 TikTok 的话，不妨先剥离该公司在中国的资产。

▲白宫贸易顾问彼得 · 纳瓦罗（Peter Navarro）

纳瓦罗在采访中说：“所以问题是，微软会妥协吗？或许微软应该先剥离自己在中国的资产。”

另外，在早先的另一次采访中，纳瓦罗放言 TikTok 的任何潜在买家，如果他们在中国也有业务的话，都会是一个问题。

目前，微软在中国有 6000 多名员工，分别在北京、上海和苏州设有办事处。

尽管微软在中国的运营已有十年多历史，但中国业务的收入仅占公司总收入的 1% 多一点，微软总裁兼首席法务官布拉德 · 史密斯（Brad Smith）在 1 月份的一次大会上提到。

现在，微软也通过与本地数据服务供应商 21Vianet 合作，积极在中国推广 Azure 云服务。

当然，微软在北京的研究中心是重点。该中心已经培养出大量人才，他们如今已是阿里巴巴、字节跳动、小米和面部识别独角兽创企 Sensetime 和 Megvii 等公司的高管。该中心也是引用次数最多的 AI 论文 “ResNet”的发源地。

据知情人士透露，特朗普总统已经同意宽限 45 天时间，让字节跳动与微软协商短视频应用 TikTok 的出售事宜。

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关键词：微软

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