微软前 CEO 鲍尔默：收购 TikTok 令人兴奋，已准备好应对监管

8 月 3 日晚间，微软公司前 CEO 史蒂夫 · 鲍尔默（Steve Ballmer）今日表示，微软对 TikTok 的追求是 “令人兴奋的”。同时，微软也有能力应对随之而来的任何监管问题。

微软周日在一篇博客文章中证实，该公司已与短视频应用 TikTok 母公司 “字节跳动”就收购 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务进行了谈判。

上周五，美国总统特朗普表示，他反对这项潜在的交易。但微软周日在其博客中表示，公司 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉（Satya Nadella）与特朗普进行了交谈，并计划在 9 月 15 日之前完成收购谈判。

对此，鲍尔默在接受媒体采访时表示：“我认为，这对微软来说是一个令人兴奋的提议。很明显，这取决于价格。价格很重要，政府的相关限制也很重要。不管怎样，我认为这对微软来说是一个令人兴奋的途径，可以真正扩大其消费者基础。”

当前，鲍尔默仍是微软的最大股东。今日盘前交易中，微软股价一度上涨逾 2%。虽然微软近年来在企业产品上留下了自己的印记，但鲍尔默回忆说，微软的基础仍是一家面向消费者的企业。

鲍尔默说：“消费者业务有成功也有失败，我认为重要的是要记住，必须要不断尝试新事物，才能建立新的业务。”

近年来，在反垄断和数据保护等方面，微软面临的批评要比同行少很多。但分析人士称，收购 TikTok 这笔潜在的交易，可能重新引发监管部门对微软的监管审查。

根据自己处理微软美国反垄断案的经验，鲍尔默表示，微软将准备好应对收购 TikTok 可能带来的任何审查。

“即使是在企业业务上，也总是存在国家主权的问题。例如，你把数据存储在哪里。这将是一个主题的延续，我认为微软对这一主题有了真正的理解，这源于一段历史和不得不与政府合作的记录（反垄断案），并明白政府是一切结构的一部分。”