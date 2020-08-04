TrendForce：2020 年中国 5G 基站将突破 60 万个，预计华为全球份额约 28.5%

（原标题：集邦咨询：2020年中国5G基站将突破60万个）

根据 TrendForce 集邦咨询旗下拓墣产业研究院数据，2019 年中国和欧洲设备商占据全球 5G 基站 85% 的市占，瑞典爱立信 (Ericsson)、中国华为 (Huawei)、芬兰诺基亚 (Nokia)为三大供应商。

截至 2020 上半年，中国三大运营商中国移动、中国联通和中国电信已在中国建立超过 25 万个 5G 基站；至 2020 年底将部署 60 万个，预计覆盖中国第二级行政区以上城市。另外，中国新型基础建设如 5G 网络、全光网路等建设也将替华为注入商机，全球移动通信协会 (GSMA)预估，至 2025 年中国将有超过 1/4 的移动设备在 5G 网络上运行，占全球 5G 网络连接的 1/3。

报告还指出，三星 (Samsung)基站设备也正在崛起，主要归功于韩国 5G 商转有成，三星已向韩国三大运营商 SKT、KT、LG Uplus 提供基站建设；也另与美国运营商 AT&T、Sprint、Verizon 合作。随着英国政府以日本 NEC 和富士通 (Fujitsu)作为潜在 5G 设备替代供应商，加上欧美政府禁用华为政策，日系设备商将有机会提升在欧美地区的市占率。