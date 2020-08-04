中国电信、国家电网和华为等在 3GPP 成功立项 5G 智能电网研究项目

IT之家8月4日消息 华为公司宣布，近日，3GPP SA#88e 全会会议在线上成功举行。在本次会议上，由中国电信牵头并联合中国南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等 28 家成员单位提交的 5G 智能电网研究项目在 3GPP R18 中成功立项，将第一次定义 5G 智能电网端到端标准体系架构，为 5G 智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。

通信基础设施是智慧能源成功的关键，5G 以其大带宽、广连接、低时延、高可靠的特性，结合网络切片、边缘计算等创新技术，完美契合了智能电网的通信需求。过去一年多来，3GPP 围绕 5G 智能电网进行了深入研究和讨论，智能电网的概念和特征、内涵与外延不断得到丰富发展。促进先进信息技术、互联网理念与能源产业深度融合，推动能源新技术、新模式和新业态的蓬勃发展，发展 5G 智能电网，成为保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的重要共识。

IT之家获悉，本次 3GPP 5G 智能电网研究项目立项由来自全球的运营商、设备商、终端厂商、芯片厂商、垂直行业、政府机构、高校和专业科研机构等 28 家成员单位联合支持，包括中国电信、中国南方电网、国家电网、华为、复旦大学、中国移动、中国联通、大唐、腾讯、OPPO、vivo、小米、三星、沃达丰、西班牙电信、法国电信、欧洲航天局、法国 THALES、索尼、NOVIMANT 等。

立项报告由中国电信研究院专家、3GPP SA1 副主席夏旭担任项目报告人，研究范围包括 5G 在传统能源系统服务、远程控制、远程保护、计量以及高级计量基础设施、分布式发电、分布式自动化、需求响应、能源管理系统和配电管理系统等智能电网服务。

电力行业产业链完整，电力装备齐全，应用规模大，产业辐射广，带动作用大，在 5G 行业发展中具有典型代表性。5G 发展最关键的是开放合作，统一标准。希望产业界充分参与相关标准制定活动，共同制定 5G 智能电网全球统一标准，更好地满足电网业务的安全性、可靠性和灵活性需求，并辐射到更多的垂直行业领域，引领 5G 产业发展。