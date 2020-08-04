谷歌 “亲儿子”系列更新：Pixel 4a 对标 iPhone SE 2，售价更便宜

昨日谷歌正式推出了其最新的智能手机 Pixel 4a，价格为 349 美元，旨在与 399 美元的新 iPhone SE 等低价手机竞争。

Pixel 4a 具有 5.81 英寸显示屏，左上方打孔以安放前置镜头，后部的主镜头部分是一个方形的摄像头凸起，但只是单镜头设计，后部有指纹识别装置。

从设计的角度来看，该显示屏要比以 4.7 英寸的‌iPhone SE‌的显示屏大得多。‌虽然后置指纹识别看起来并不那么高级，但别忘了 iPhone SE‌也是用指纹按钮装置的，位于正面的边框中。

谷歌 Pixel 4a

除了全面屏设计和更大尺寸外，Pixel 4a 还配备了八核高通骁龙 730G 处理器和 Titan M 安全芯片，6GB RAM，1200 万像素单镜头，128GB 存储空间和一个 3140mAh 电池。

这些参数跟‌iPhone SE‌也相仿，后者配备了 1200 万像素的摄像头，它没有像 Google 型号那样的 Night Sight 夜拍模式，但 A13 芯片确实可以轻松胜过高通骁龙 730G 处理器。

Pixel 4a 具备一些 Android 原生系统功能，例如与 Pixel 4 一起首次推出的新 Google Assistant 智能助手体验。Google 承诺 Pixel 4a 会支持三年更新，而我们猜 iPhone SE 可能会支持到四到五年之后。

总体来讲，这是一款低价的手机，它的目标很明确，就是那些不需要旗舰手机人们：这群人跟网上的手机玩家们不同，只是需要个靠谱的低价设备而已。