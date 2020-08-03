售价 2437 元，谷歌 Pixel 4a 正式发布：打孔屏，聚碳酸酯机身

IT之家8月3日消息 今天，谷歌正式发布了Pixel 4a新手机，采用前置打孔屏，128GB存储，还搭载了新的语音助手，售价349美元（约合人民币2437元）。

谷歌Pixel 4a是一款中端手机，摒弃了玻璃和金属，采用聚碳酸酯一体机身。后面采用了Pixel Imprint指纹传感器，而左上角的凸起效仿了Pixel 4手机。

1220万像素的双像素摄像头位于矩形右下角，而对角则是闪光灯。与Pixel 4的主摄像头一样，它具有光学和电子图像稳定功能，ƒ/1.7光圈，77度视场角，1.4μm像素。技术能力包括夜视和人像模式。

Pixel 4a是谷歌首款采用800万像素前置摄像头的打孔屏设备。四周边框最小，听筒也很低调。搭载了5.81英寸1080 x 2340 OLED屏幕，443 PPI和19.5:9比例，覆盖大猩猩玻璃3。

其他硬件功能包括顶部的3.5mm耳机插孔，右侧边缘有电源键和音量键，左侧有SIM卡槽，机身底部有USB-C接口，搭载了3140mAh电池，不支持无线充电。

IT之家获悉，谷歌Pixel 4a手机搭载了八核骁龙730G处理器，搭配6GB内存、128GB存储，还有Titan M安全模块。开箱即运行Android 10系统，提供三年的操作系统和安全更新。

Pixel 4a手机是继Pixel 4之后第二款搭载全新Google Assistant助手的手机。通过设备上的语音识别和语言理解，可以更快地发出指令。

截至目前，它只在以下国家和地区提供黑色款，搭配有薄荷色电源键。

澳大利亚、加拿大、法国、德国、印度（即将推出）、爱尔兰、意大利、日本、新加坡、西班牙、中国台湾、英国、美国。

谷歌Pixel 4a手机将在8月20日发货，带有三个月的Google One、YouTube Premium和Google Play Pass免费试用版。

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