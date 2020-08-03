谷歌确认：Android 11 锁屏不再显示歌曲专辑封面

IT之家8月3日消息 外媒 9to5 Google 报道，从快速设置集成到锁屏的新设计 ，谷歌即将推出的 Android 11 系统显著改造了媒体播放体验。然而，作为其中的一部分，Android 11 将停止采用锁屏专辑艺术照片。

IT之家获悉，为了突出活跃的媒体播放，谷歌长期以来一直采用正在播放的专辑艺术，并将其显示在锁屏上。在 Android 10 系统中，多媒体艺术封面采用了模糊效果。

周五，一位 Googler 在问题追踪器中证实，谷歌 Android 11 将完全摆脱锁屏艺术封面。

“我们不再在 R 系统的锁屏上显示专辑封面了。”

对于启用较大的 “媒体恢复”重新设计播放器控件的用户来说，已经变成这样。不过，其他用户仍然拥有旧的设计，谷歌认为这是一个 Bug，已经在内部 / 即将推出的 Build 中 “修复”了。

▲左边是安卓10锁屏，右边是安卓11锁屏。

很多用户对这种行为感到不满，而 Android 团队并没有给出解释。一个可能的原因是，重新设计的通知控件显示了非模糊的作品预览，而另一个原因是，当启用 “跳过锁屏”选项时，大多数 Pixel 4 用户甚至不会出现专辑作品。随着未来生物识别解锁选项的增多，这可能会成为默认体验。

鉴于谷歌已经接近敲定 Android 11，这种锁屏艺术的改变很可能会在本季度晚些时候的公开发布会上出现。