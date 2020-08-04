谷歌母公司 Alphabet 发行 100 亿美元企业债

北京时间 8 月 4 日消息，本周一，谷歌母公司 Alphabet 向投资级公司债券市场贷款 100 亿美元，也就是发售债券 100 亿美元，不仅规模创 Alphabet 有史以来最大，融资成本也创下公司历史最低。

在 100 亿美元债券中，有 10 亿美元是 5 年期债券，票面利率 0.45%。2013 年苹果也曾以 0.45% 的票面利率发行债券 15 亿美元。

投资人对债券似乎很感兴趣，因为在美国基准利率很低，且美联储购买企业债为发行提供了支持。根据 Refinitiv IFR 的数据，本次交易的需求超过 310 亿美元。2014 年 5 月 Alphabet 曾以 1.25% 的票面利率发行债券 10 亿美元，那时票面利率创下公司新低，这一次更低。

Brown Advisory 固定收益总监汤姆 · 格拉夫（Tom Graff）表示：“这些高质量发行者将票面利率定得非常低，Alphabet 是其中之一，我们已经处在这样的阶段。为什么？因为有很多买家需要短期、无需考虑的收益。要知道，它的收益率是 5 年国债的 2 倍。”美国 5 年期国债收益率已经降到 0.228%。

上周 Alphabet 公布财报，季度营收下滑，这是公司上市以来第一次出现营收下滑。尽管如此，谷歌股价并未受到影响，因为广告业务正在复苏，抵消了部分下滑。

格拉夫指出：“我们正在经历衰退，只有很少的公司质量超高，没有受到影响，谷歌正是其中之一。”

6 月份，亚马逊也曾发行 3 年期债券，票面利率只有 0.4%，创企业债历史新低，Alphabet 企业债只比亚马逊稍高，排在倒数第二位。不过亚马逊发行的 5 年期债券票面利率定在 0.80%，Alphabet 只有 0.45%，也就是说 Alphabet 的融资成本更便宜。

Alphabet 发行的 100 亿企业债包括 7 年期、20 年期和 40 年期贷款 45 亿美元，它们将用于一般企业目的，包括收购；另外 55 亿美元用于绿色项目。