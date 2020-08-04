诺基亚宣布成为中国台湾亚太电信 5G 网络唯一供应商

8 月 4 日消息，据国外媒体报道，芬兰电信设备制造商诺基亚宣布，它已被中国台湾移动运营商亚太电信（APT）选定为唯一的 5G（NSA/SA）供应商。

亚太电信计划在今年晚些时候推出 5G 服务，并计划为其订阅用户提供云游戏、虚拟现实、增强现实和流媒体服务。

据悉，诺基亚将支持亚太电信实现雄心勃勃的 5G 目标，具体来说将为其提供 5G 无线接入网络（RAN）和核心解决方案。

此前，诺基亚曾表示，它是全球唯一拥有端到端产品组合的供应商，其产品组合覆盖了所有 5G 网络元素，包括无线电、核心、云和传输，以及管理、自动化和安全。今年 3 月，该公司宣布，它已经向欧洲电信标准协会（ETSI）申报了 3000 项 5G 专利。

目前，该公司正与爱立信和华为展开激烈竞争，争夺 5G 市场份额。据悉，该公司已与 T-Mobile、Telia 和软银等运营商签署了 5G 公开协议。

今年 6 月份，外媒报道称，诺基亚已成为中国联通 5G 核心网络产品的合作伙伴。据悉，中国联通选择诺基亚来支持其 5G SA 核心网络在中国的建设。

今年 5 月，外媒报道称，诺基亚被台湾之星电信（Taiwan Star Telecom，简称 TST）选为 5G 网络供应商。诺基亚表示，该公司是这笔交易的唯一供应商。