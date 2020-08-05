PayPal 为精简业务将裁员，此次主要为销售人员

北京时间 8 月 5 日早间消息，据外媒报道，知情人士表示，因 PayPal 希望精简业务，该公司将在其内布拉斯加州（Nebraska）奥马哈办事处辞退几十名销售人员。





据不具名人士透露，该公司本周已经开始就此事通知员工，包括业务发展代表和经理。在 2000 人的办公室里，裁员不超过 50 人。

“PayPal 正在不断评估我们的结构、流程和资源分配，使团队能够团结一致支持公司的关键业务，”PayPal 的发言人贾斯汀 · 希格斯（Justin Higgs）在一份声明中说。他拒绝评论裁员规模和范围，只表示其与新冠病毒大流行无关。

首席执行官丹 · 舒尔曼（Dan Schulman）三月份对媒体表示，PayPal 并非因新冠病毒危机而计划裁员。5 月份这家公司以经济不确定性为由放弃了全年指导计划，但上周该公司表示，随着消费者越来越多地转向电子商务购物，其营收将在 2020 年增长 20%。

一位知情人士说，裁员是为了精简销售力量，这是公司定期优化团队的一部分。销售团队帮助该公司在第二季度创下了 53 亿美元的收入，超过 170 万的商人将 Paypal 作为其在线结帐方式。

与销售和营销相关的成本支出在该季度增长了 16%。尽管如此，PayPal 的营业利润率在第二季度仍增长了 5 个百分点至 28%，这是该公司历史上的最大增幅。