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《多多自走棋》宣布暂时停运：腾讯将停止游戏在国内的运营

2020/8/5 12:49:00 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家8月5日消息 今日上午，《多多自走棋》官方微博发布停运公告称，经腾讯游戏与开发商协商，腾讯将于 2020 年 8 月 5 日 11 点正式停止《多多自走棋》在中国大陆地区的运营。停运具体事项安排如下：

  • 2020 年 08 月 5 日 11 点，停止游戏充值和新用户注册；

  • 2020 年 10 月 9 日 11 点，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，用户无法登录游戏；

  • 2020 年 10 月 9 日 11 点，游戏官网、论坛、专属客服关闭。

公告指出，游戏服务器关闭后，除法律法规另有规定或腾讯与玩家签署的协议另有约定外，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。

补偿活动方面，补偿活动所涉及的礼包 / 点券 / 抽奖同时也将作为对用户游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。

IT之家了解到，随后，《多多自走棋》官方还发布了新公告，表示将开启全新篇章。2020 年 8 月 7 日 00:00，《多多自走棋》将由龙渊网络全新发行上市，自主独立运营。

新公告指出，在重回龙渊后，《多多自走棋》将立即更新全新版本。同时，《多多自走棋》的 PC 版本即将在中国大陆地区上线。

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关键词：多多自走棋

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