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调查：特斯拉 Model 3 是美国市场销售最快的二手车

2020/8/5 13:26:43 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 5 日消息 在美国市场，有一款电动轿车在二手市场上卖得最快，这款车就是特斯拉 Model 3。

汽车搜索引擎 iSeeCars.com 最近发布了一项研究，分析了 2020 年 3 月至 6 月的 900 多万笔交易，涉及是 2015 年至 2019 年的车型。该研究的目标是确定哪款车在被购买之前在销售过程上花费的时间最少。数据显示，美国市场的平均汽车等待出售的时间约为 69 天。

但数据显示，二手 Model 3 平均只花 29 天时间就会被买家抢购一空。这对全电动轿车的现有需求来说是个好兆头，该车是目前特斯拉最实惠的汽车。如果说二手 Model 3 的销售速度这么快，那么似乎表明消费者对该车的需求很大。

Model S 和 Model X 也是如此，这两款车在 iSeeCars.com 的排名中也相当高，Model X 被列在第六位，Model S 被列在第十位。根据研究报告，Model X 在出售后平均花费 47 天的时间才被购买，而 Model S 则需要 51 天左右。

IT之家了解到，在美国汽车市场，除了特斯拉第二季度的销量同比下降只有 5% 左右外，通用和福特等其他汽车制造商的下降幅度要大得多。IHS Markit 的一项研究还显示，与过去 20 年相比，更多的美国人会购买二手汽车。

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关键词：特斯拉Model 3

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