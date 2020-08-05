冉承其：国内只有苹果 iPhone 没有与北斗系统合作，他们早晚会用

IT之家 8 月 5 日消息 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，标志着北斗 “三步走”发展战略圆满完成，北斗迈进全球服务新时代。

在 8 月 3 日举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，大部分智能手机均支持北斗功能，支持北斗地基增强高精度应用的手机已经上市。

现据《中国经营报》报道，冉承其称，“北斗系统和手机厂商合作非常多，目前国内只有苹果手机没有合作。”当被问及是否会说服苹果公司采用北斗系统时，冉承其表示，“不需要我们跟苹果公司谈，北斗有一个标准，他们可以随时采信这个标准。他们如果不用北斗系统，早晚有一天，他们会走到这一步，北斗系统好，他们当然要用更好的系统。”

另外报道还称，据中国北斗民用推广联盟原副秘书长支鹃表示，手机终端支持哪个导航系统，就需要置入这一系统的芯片。国内手机用的都是多模芯片，手机会自动选择精度最好的系统自动定位，置入多模芯片的成本非常低，不存在经济成本的问题，但是出于多种因素考虑，一些国外的手机不会置入北斗芯片。

据IT之家了解，北斗三号具备导航定位和通信数传两大功能，可提供定位导航授时、全球短报文通信、区域短报文通信、国际搜救、星基增强、地基增强、精密单点定位共 7 类服务，是功能强大的全球卫星导航系统。二是性能指标先进。全球范围定位精度优于 10 米、测速精度优于 0.2 米 / 秒、授时精度优于 20 纳秒、服务可用性优于 99%，亚太地区性能更优。