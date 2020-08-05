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微软 Surface Duo 双屏手机在日本获得认证：确认不支持 5G，NFC 未知

2020/8/5 20:24:54 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家8月5日消息 微软的第一款Android手机是Surface Duo，它拥有两个独立的屏幕，目标是生产力工具。微软Surface Duo在去年10月份宣布，预计将在本月晚些时候上市。如果新的认证是可信的，微软Surface Duo也将在美国以外的地区推出。

微软Surface Duo已经出现在美国FCC、蓝牙SIG认证和UL LLC认证（加拿大）中。现在，Surface Duo出现在日本总务省认证网站上，这意味着Surface Duo双屏设备将在全球多个地区首销。此外，这款设备还可能在英国、澳大利亚等地区推出。

值得指出的是，FCC、蓝牙SIG、UL LLC加拿大和日本总务省认证中的设备型号均是1930，这与微软Surface Duo模拟器中的型号相符

▲由于翻译原因，申报材料中的日期有误。

根据日本的认证，Surface Duo将在出货时提供蓝牙5.0、Wi-Fi、3G和4G连接，没有提及支持5G。对NFC的支持仍未得到证实。

IT之家根据爆料获悉，微软Surface Duo预计搭载骁龙855、6GB内存、64GB/128GB/256GB存储，配置两个5.6英寸分辨率为1800 x 1350的AMOLED显示屏，支持屏幕指纹识别，后置1100万像素相机，还包括3460mAh的电池。微软Surface Duo不支持5G、无线充电。

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关键词：Surface Duo微软

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