消息称微软三周内敲定 TikTok 交易，金额将高达 300 亿美元

8 月 5 日晚间消息，知情人士今日称，微软计划在未来三周内，即 9 月 15 日之前，完成与 TikTok 的收购谈判。这笔交易的规模可能高达 300 亿美元。

报道称，如果交易成功，微软已经向美国政府承诺，在一年内将 TikTok 的代码带回美国。报道还称，双方（微软和字节跳动）尚未确定 TikTok 的收购价格，但很可能在 100 亿美元至 300 亿美元之间。

报道称，美国财政部长史蒂夫 · 姆钦（Steve Mnuchin）“深度参与”了这一过程。美国总统特朗普之前曾表示，美国财政部应该从这笔交易中分得一杯羹。但目前尚不清楚这将如何运作，甚至也不清楚这是否合法。

业内人士表示，目前还没有几家美国公司有足够的带宽，在一年内将大量数据传输到自己的系统上，更不用说支付 TikTok 将花费的数十（百）亿美元了。

但是，微软对这两个选项都进行了评估。报道称，微软可能会转移 TikTok 的软件代码，这有助于巩固其作为收购该公司的主要竞争者的地位。

微软上周日已经表示，其目标是在 9 月 15 日之前完成这笔交易，包括 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

对于这笔潜在交易，有分析人士称，这将给微软带来大量风险，并将其推入充满政治色彩的社交媒体业务。但与此同时，这笔交易也有助于微软在以 270 亿美元收购 LinkedIn 的基础上，成为互联网广告领域更大的竞争对手。

而微软前 CEO 史蒂夫 · 鲍尔默（Steve Ballmer）昨日表示，微软对 TikTok 的追求是 “令人兴奋的”。同时，微软也有能力应对随之而来的任何监管问题。

对 “三周内达成交易”传闻，字节跳动有关人士回复：此消息不实。