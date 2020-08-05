微软商城返校季：Surface 新品低至 9 折，翻新机赠 300 元猫超卡

IT之家8月5日消息 微软中国官方商城返校季促销将于8月6日0点开启，活动期间，Surface新品低至9折、有选套餐低至7.8折，认证翻新Surface低至6.7折、购机限量送300元猫超卡，Microsoft Complete全方位服务计划限时8折、教育优惠低至9折，全场爆款24期分期免息：点此前往。

活动时间与内容：

• 8月6日 - 9日，微软Surface Pro 7+专业键盘盖套餐低至7.8折，i5/8GB/128GB售价6288元、i5/8GB/256GB售价7788元，点此购买；

• 8月8日 - 9日，微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等新品低至9折，购Surface Pro X（SQ1/8GB/128GB）送流量卡，点此购买；

• 8月2日 - 15日，微软官方认证翻新Surface系列低至6.7折，限量送300元猫超卡，共100张、先到先得、赠完为止，赠品见购物车，点此购买；

• 8月16日 - 9月13日，微软官方认证翻新Surface系列低至6.7折：

- 购翻新Surface Pro 6送JCPal尼龙商务内胆包 灰色 13.5寸+绿联 USB-C to USB 3.0 HUB 4口HUB（50979）+闪迪 SanDisk 128G A1 TF卡（各限量100件），点此购买；

- 购翻新Surface Book 2 13.5英寸送JCPal Type-C 九合一多功能扩展坞+JCPal尼龙商务内胆包 灰色 13.5寸（各限量20个），点此购买；

- 购翻新Surface Book 2 15英寸送JCPal Type-C 九合一多功能扩展坞+JCPal尼龙商务内胆包 灰色 15寸（各限量10个），点此购买；

- 购翻新Surface Go送JCPal尼龙商务内胆包 灰色 10.5寸+金士顿 DT70 64G Type-C U盘+闪迪 SanDisk 128G A1 TF卡（各限量50个），点此购买；

- 购翻新Surface Go LTE送移动30G/月 4G流量卡（2020年6月30日前有效），点此购买。

• 8月2日 - 9月13日，购微软Surface Go 2不限量送Minecraft token（《我的世界》礼券），点此购买；

• 8月16日 - 18日、8月25日，购微软Surface Go 2送金士顿 DT70 64G Type-C U盘+UAG Surface 保护壳 黑色 Go系列专用（各限量30），点此购买；

• 8月2日 - 18日，购微软Surface Laptop 3送绿联 USB-C to USB 3.0 HUB 4口HUB（限量50），点此购买；

• 8月8日 - 18日，购微软Surface Book 3 13.5英寸送JCPal尼龙商务内胆包 灰色（限量50）、购微软Surface Book 3 15英寸送JCPal尼龙商务内胆包 灰色（限量50），点此购买；

• 8月2日 - 9月13日，Surface/Xbox系列Microsoft Complete全方位服务计划限时8折，点此购买；

• 8月2日 - 9月13日，Surface系列教育优惠低至9折，点此购买。