三星 Galaxy Watch 3 正式发布：更薄、更轻，399.99 美元起

IT之家8月5日消息 经过一个月的预热，三星在今晚的 Unpacked 2020 活动上正式发布了 Galaxy Watch 3 智能手表。

▲ 图源三星官网，下同

从外观上看，三星 Galaxy Watch 3 与 Galaxy Watch Active 2 非常相似，依旧拥有心电图传感器等器件和功能，但其重新引入了物理旋转表盘设计，并加入了跌倒检测功能（如果 Galaxy Watch 3 检测到佩戴者摔倒，最多可通知四个联系人）以及测量血液中氧饱和度水平的功能。

此外，三星 Galaxy Watch 3 增加了手势功能，可实现上下左右轻扫进行快捷操作，也可以通过握紧 / 松开拳头或扭动手腕以实现报警和接听电话等操作；还支持 ECG 和血压监测，但在部分地区不可用。

与初代 Galaxy Watch 相比，Watch 3 拥有更大的显示屏幕以及更小的尺寸。Galaxy Watch 3 仅有两种尺寸可选：41 毫米和 45 毫米，分别具有 1.2 英寸和 1.4 英寸的显示屏。类似于手机的全面屏，边框的压缩使得该智能手机在尺寸减小的同时拥有更大的显示屏。

IT之家了解到，三星 Galaxy Watch 3 侧面的主页和后退按钮在经过三星重新设计后，已可以实现类似于实际手表的物理按钮体验。

三星 Galaxy Watch 3 搭载了 Exynos 9110 处理器以及 1GB RAM内存 和 8GB ROM 存储，运行三星 Tizen OS 5.5 系统，拥有神秘青铜、神秘黑、神秘银三种配色。

41mm 和 45mm 版本的型号的电池容量分别为 247 mAh 和 340 mAh。两者均具有不锈钢外壳，蓝牙版本售价分别为 399.99 美元和 429.99 美元（折合人民币 2768 和 2983元），LTE 版本分别为 449.99 美元和 479.99 美元（折合人民币3122和 3330 元）。

该智能手表将于 8 月 21 日正式开始销售，价格更贵的钛合金版本将在不久后发布上市。