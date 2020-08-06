三星 Note 20/Note 20 Ultra 实拍上手图赏

IT之家8月5日消息 今天，三星正式推出Galaxy Note 20系列，包括Galaxy Note 20 Ultra和Galaxy Note 20，拥有更强大的配置规格、刷新设计、S Pen改进等。现在外媒The Verge和9to5 Google带来了三星Note20系列手机上手图赏。

IT之家获悉，三星Galaxy Note 20 Ultra手机搭载6.9英寸QHD+ Super AMOLED显示屏，支持120Hz自适应刷新率，3088×1440分辨率、像素密度达到496ppi，以及提供HDR10+支持。中间打孔屏幕配置1000万像素自拍摄像头。

通过三星Note 20 Ultra，三星已经成功地将S Pen手写笔输入延迟降低到仅9ms，从而实现了更加“逼真精准”。此外，S Pen还获得了一些新的手势，用于滚动、打开应用程序和系统导航。

Galaxy Note 20 Ultra配置1.08亿像素后置主摄像头，1200万像素长焦传感器相机，1200万像素超广角传感器相机。这套系统可提供高达50倍的混合变焦。为了解决困扰Galaxy S20 Ultra的自动对焦问题，三星在Note 20 Ultra上实现了激光AF系统对焦。





与Galaxy Note 20 Ultra相比，标准版Galaxy Note 20在多项规格上都有所下降。两款设备共享相同的骁龙865 Plus处理器，但普通版Note 20搭载了60Hz的6.7英寸1080P显示屏，1200万像素主摄像头，8GB内存，不支持microSD卡槽。

在相机方面，三星增加了对24fps/8K视频录制的支持，而且也支持“电影级”的21:9宽高比视频拍摄。此外，还有“专业视频”模式，对焦、音频、曝光、变焦速度等控制。三星增加了一个巧妙的新功能，允许手机从连接的一对蓝牙耳机中捕捉音频。

三星还在Note 20 Ultra中加入了UWB广播，可以使用该广播与附近的设备进行通信。从技术上讲，这在未来可以用于智能家居设备或其他技术，但目前仅限于谷歌的附近分享功能，利用UWB，可以根据你面对的对象来排序分享目标列表。

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