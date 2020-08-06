黑客发现微软 Office 安全漏洞，可控制苹果 macOS

IT之家8月6日消息 据外媒 9To5Mac 报道，前 NSA 黑客 Patrick Wardle 在 Microsoft Office 的 Mac 版本中发现了一个安全漏洞。该漏洞可能导致黑客控制整个 Mac。Wardle 可以只使用包含恶意代码的简单 Office 文档来访问计算机。

▲ 图源：9To5Mac

报告指出，漏洞基于 “宏”功能。该功能允许用户使用自定义命令和说明自动执行 Microsoft Office 应用中的一些任务。这些攻击在 Windows 上很常见，但 Wardle 证明在 macOS 上也可能发生类似的事情。

虽然类似攻击需要用户交互后才能起作用，但黑客警告称部分不清楚风险的用户可能仍允许这样操作。

为了加入恶意代码，黑客使用了他在 Microsoft Office 应用中发现的各种漏洞和错误。他创建了 SLK 格式的文件来绕过 macOS 安全系统。由于 Microsoft Office 使用这一特定格式，即使用户从未知来源下载了文件，macOS 也不会询问用户是否真的要打开文件。

通过创建以 “ $”字符开头的文件，恶意代码可以破坏 Microsoft Office 沙箱来访问操作系统的其它任何部分。黑客可以未经用户授权通过 Microsoft Excel 打开 Calculator 应用来演示恶意代码，但它也可以用于其它用途。

这一攻击危害较小的原因在于，Microsoft Office 应用会询问用户是否确实要启用宏功能。但正如 Wardle 所说，有些用户并没有阅读系统警告，他们点击选项可能只是为了跳过对话框。

IT之家了解到，目前，这些安全漏洞已通过最新版本的 Microsoft Office for Mac 和 macOS Catalina 10.15.3 修复。但它仍会影响不定期安装软件更新的用户。微软表示，公司正在与苹果进行讨论，来识别和解决 Wardle 发现的类似问题。