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微软发布 Win 10 Build 20185：可直接从 PC 访问 Android 手机 App

2020/8/6 5:17:06 来源：IT之家 作者：微尘 责编：微尘
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IT之家 8 月 6 日消息 据 MSPoweruser 报道，微软今天在开发通道中向 Windows Insiders 发布 Windows 10 Insider Preview Build 20185。

IT之家了解到，官方在此版本中加入了改进的 DNS 配置，适用于 MDM 的新 ADMX 支持策略以及更新的 “您的电话”应用程序用户可以直接从 PC 访问 Android 手机的应用程序

Windows 10 Build 20185 的新增功能：

▲改善 “设置”中的 DNS 配置

▲针对 MDM 的新 ADMX 支持策略

▲直接从 PC 访问 Android 手机的应用程序：

· 直接在您的手机应用程序中查看已安装的 Android 应用程序的列表。

· 将常用的应用程序添加到 “收藏夹”部分，或者在应用程序中搜索以实现更快的访问。

· 直接从 PC 启动任何移动应用程序。

· 应用程序和镜像的手机屏幕将在 PC 上的单独窗口中启动。

· 将移动应用程序固定到 Windows 任务栏或 “开始”菜单。

应用功能要求：

· 运行 Windows 10 October 2018 Update 或更高版本的 PC。

· 在某些运行 Android 9.0 或更高版本且具有 “链接至 Windows”集成功能的 Android 手机上可用。

· 手机和 PC 必须位于同一 Wi-Fi 网络上。

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关键词：微软PCAndroid手机

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