安卓首款！三星 Galaxy Note 20 Ultra 支持 UWB 技术

IT之家 8 月 6 日消息 新旗舰 Galaxy Note 20 Ultra 是三星首款采用超宽带 (UWB)技术的手机，该技术最早出现在苹果的 iPhone 11 上。在短期内，该技术将为谷歌新的 Nearby Share 提供支持，根据三星的说法，未来 UWB 技术可以为 AR 技术提供支持，甚至让你将手机作为一把 “数字钥匙”用来开门。

UWB 技术使用非常高的频率（高达 8250MHz）的短距离无线信号，其采用低功耗技术上，也不会干扰其他无线信号。

首先，使用三星的 UWB 技术可以与其他同样拥有 UWB 功能的手机分享文件，“只要将 Galaxy Note 20 Ultra 指向其他配备 UWB 的 Galaxy 设备，Nearby Share 就会自动将你面对的人列在你的分享面板上面，”三星说。之后就可以通过蓝牙、WebRTC 或点对点 WiFi 发送照片、视频和其他文件，系统会自动选择最好的方式。

更让人感兴趣的是，“未来 UWB 功能还将通过 AR 技术帮助你更准确地找到东西，并作为一把数字钥匙来解锁你的家。”据三星介绍。在 Unpacked 2020 的演讲中，三星特别提到了 Assa Abloy，这是一家生产 Yale 和 August Home 智能锁的公司。

IT之家了解到，管理 UWB 的 FiRa 联盟表示，该技术还可以用于商场内的室内位置跟踪。