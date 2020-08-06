一加 Nord/8 系列手机海外预装 Facebook 应用和服务，后者无法卸载

IT之家 8 月 6 日消息 据外媒 Androidpolice 报道，一加 8 系列和 Nord 手机在海外预装了一堆 Facebook 拥有的应用和一些后台服务，而且其中一些应用无法卸载。

报道称，XDA 的 Max Weinbach 发现，Instagram 应用是通过 Facebook 应用管理器服务进行更新的，而不是通过 Play Store 更新，才发现存在问题。Reddit 上的一些用户指出，这种情况已经有一段时间了。

外媒检查了几款一加手机，可以确认，该公司的三款最新机型都预装了 Facebook 的系统应用和服务，并且是作为操作系统的一部分。并且似乎在所有搭载 OxygenOS 的地区都是这样，除了中国之外。

外媒联系了 OnePlus 征求意见，一加证实，OnePlus 8、8 Pro 和 Nord 都将 Facebook 应用安装程序、Facebook 应用管理器和 Facebook 服务作为系统应用。Facebook 主应用、Messenger 和 Instagram，以及 Netflix 也都存在。对此一加解释称，预装这些应用可以确保使用 Facebook 时有更好的电池效率，并增强 Netflix 上的 HDR 播放效果。

Max 指出，如果手机上有这些服务，Facebook 拥有的应用程序可能会通过这些服务而不是 Play Store 来更新。这些系统服务也被发现在后台使用数据，尽管很少。

IT之家了解到，用户可以卸载面向用户的 Facebook、Messenger 和 Instagram 的应用程序，但无法删掉后台服务 . 不过，可以禁用它们，而且这样做不会破坏手机上的任何东西。一加表示，将继续在欧洲、印度和北美销售的手机上安装这些 Facebook 应用和服务。