2020 款 27 英寸苹果 iMac 国行开售：升级十代酷睿 / 全系固态硬盘，售价 14399 元起

IT之家 8 月 6 日消息 苹果公司前天发布了新款的 27 英寸和 21.5 英寸 iMac，目前前者已经在苹果中国官网开售，售价 14399 元起。

2020 款苹果 iMac 升级为英特尔的第 10 代 Comet Lake 处理器，并将摄像头换成 1080p 高清分辨率的传感器，全线标配固态硬盘，拥有更绚丽的 5K 视网膜显示屏，以及更高品质的扬声器和麦克风。

处理器部分，27 英寸 iMac 从第八 / 九代英特尔 Core 处理器升级为英特尔第十代 Core 处理器；并且提供了 3 个标准配置版本选择，分别是主频为 3.1GHz 的 6 核酷睿 i5、3.3GHz 的 6 核酷睿 i5 以及 3.8GHz 的 8 核酷睿 i7。还可选配 10 核的酷睿 i9 处理器版本，可以拥有比上代 iMac 最高 65% 的 CPU 性能提升。

显卡方面，27 英寸 iMac 采用了 AMD 最新一代的 Radeon 5000 系列图形处理器，只提供了 2 个标准配置版本选择，依次为 Radeon Pro 5300（4GB GDDR6）、Radeon Pro 5500 XT（8GB GDDR6）；官方宣称图形处理性能最高提升 55%。另外，苹果还额外提供 Radeon Pro 5700 XT (16GB GDDR6)大容量显存选择，这也是 iMac 首次可选配具有 16GB 显存的显卡。

存储部分，27 英寸 iMac 标配 8GB 2666MHz DDR4 内存，256GB 固态硬盘；内存最高可选配 128GB，固态硬盘最高可选配至 8TB。也就是说，iMac 产品线现在是标配 SSD 固态硬盘。

此外，27 英寸 iMac 还在其他一些细节部分进行了升级，比如 FaceTime 摄像头现在支持 1080p、麦克风升级为录音棚级三麦克风阵列、T2 安全芯片正式加入。27 英寸 iMac 的 5K 视网膜显示屏，还支持选配 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板，即苹果售价高达 47999 元的专业显示器 Pro Display XDR 同款的玻璃面板技术，这项技术可以在实现极低反射率的同时可保持更高质量的画质，选配价格为 500 美元（约合人民币 3500 元）。

IT之家了解到，目前苹果官网只提供 27 英寸 iMac 三个标准版，选配选项暂时无货，具体售价如下：

6 核 i5（4.5GHz）+Radeon Pro 5300+8GB 内存 + 256 GB SSD，售价 14399 元

6 核 i5（4.8GHz）+Radeon Pro 5300+8GB 内存 + 512 GB SSD，售价 15999 元

8 核 i7+Radeon Pro 5500 XT+8GB 内存 + 512 GB SSD，售价 18399 元

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