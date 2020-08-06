马斯克称特斯拉总部短期内将留在加州，曾表示将 “立即”迁出

8 月 6 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克表示，特斯拉的总部短期内将留在加州，但未来可能搬到另一个州。

今年 5 月份，当特斯拉与加州地方政府为重新开放其在弗里蒙特的工厂而进行斗争时，马斯克曾表示，他将 “立即”将特斯拉总部迁出加州。三个月后的今天，他再次提出了搬迁特斯拉总部的可能性。

此前，由于受疫情影响，特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂曾关闭了一个半月。在此期间，马斯克曾多次表达他的不满。

后来，在 5 月 7 日，加州州长加文 · 纽瑟姆（Gavin Newsom）发布行政令，允许制造商恢复运营。在该行政令发布后，马斯克计划在 5 月 8 日下午重启加州工厂生产。

然而，特斯拉重启加州工厂生产的计划却遭到了该工厂所在地阿拉米达县的反对。该县卫生部门表示，该公司不能重新开业，因为当地的封锁措施仍在生效。

阿拉米达县阻止加州工厂复工一事激怒了马斯克。他表示，特斯拉将对该县提起诉讼。而且，他还威胁要把特斯拉的总部和未来项目从加州转移至德州或内华达州。他表示，特斯拉是否会继续在加州制造，将取决于特斯拉未来受到的待遇。

最终，阿拉米达县卫生部门做出了让步，该县同意特斯拉加州工厂在 5 月 18 日重新开放，但这对马斯克来说还不够快。

后来，马斯克真的与德克萨斯州州长格雷格 · 艾伯特（Greg Abbott）就将特斯拉的加州工厂迁到德克萨斯州的可能性进行了交谈。

不仅如此，马斯克还在此前的第二财季财报电话会议上宣布，特斯拉的下一座超级工厂将建在距离德克萨斯州奥斯汀市仅 15 分钟车程的地方。

最近，马斯克还申请了德克萨斯州的驾照，并卖掉了他在加州的多处房产。

目前，马斯克和特斯拉是否会将其总部从加州搬到德克萨斯州还不得而知。现在，特斯拉正忙着建设柏林超级工厂和德州超级工厂，它的短期目标集中在建设新工厂以及准时开始生产其即将推出的汽车上。