拼多多创始人黄峥正在逐步抽身。

天眼查数据显示，7 月 31 日，杭州埃米网络科技有限公司发生工商变更。其中，拼多多创始人黄峥卸任公司董事一职，同时退出的还有拼多多联合创始人孙沁，朱健翀接任法定代表人。

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这不是黄峥第一次退出。

天眼查数据显示，在 2019 年 10 月 14 日，黄峥退出杭州拼好货网络科技有限公司董事。

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2018 年 3 月 13 日，黄峥退出上海魔量创业投资中心，该公司经营范围包括创业投资，实业投资，投资管理等。

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2018 年 6 月 12 日，黄峥退出杭州乐顾投资咨询有限公司法定法定代表人，陈磊代替其成为新增法定代表人。

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在业内看来，黄峥退出杭州埃米网络科技有限公司的消息，不亚于 7 月 1 日，黄峥突然给全员发了一封名叫《拼多多的一小步》的信，表示在前一天的特别董事会议上已经批准他辞任公司 CEO，原 CTO 陈磊将接任 CEO。

因为杭州埃米网络科技有限公司是拼好货的主体公司。

2015 年 4 月 14 日，杭州埃米网络科技有限公司成立，注册资本 100 万元，黄峥担任董事，孙沁担任法人，公司持有拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司百分之百的股份。

2015 年 7 月 30 日，杭州拼好货网络科技有限公司成立，这家企业的股东为杭州埃米网络科技有限公司，孙沁的角色是法人、董事长兼总经理，黄峥依然担任董事。

拼好货不同寻常

黄峥是一位 “80 后”连续创业者，毕业于浙江大学和美国 Wisconsin-Madison University。曾加入美国谷歌的他，随同李开复回国，参与谷歌中国办公室的创立。

2007 年，黄峥辞去在谷歌的工作，开始创业。黄峥的第一个创业项目是手机电商欧酷，三年后黄峥将这家公司出售，但保留了技术团队，共同创办了电商代运营公司乐其，并很快实现了盈利，这家公司后来就是合并进拼多多的拼好货的前身。

2013 年，乐其内部孵化了黄峥的第三个创业项目——寻梦游戏，这个团队后来孵化出拼多多项目。

2015 年 4 月 14 日，杭州埃米网络科技有限公司成立，同年 7 月， “拼好货”APP 正式上线。

拼好货是一家电商社交平台，用户通过发起和朋友、家人、邻居等的拼团，以更低的价格，拼团买到优质水果及其他优质货品。项目上线 3 个月，用户数突破 500 万。

黄峥谈平台模式创意时称，最开始也是一种尝试，想试试看这个全新的领域和模式，能否和电商结合在一起。在做的过程中发现消费者的接受度和认可度比想象地还要高，用户量也是非常快速地在发展。而 “拼”的这种形式，也将收益和风险扩大很多倍。因为如果产品和平台好，会有一传十的效应。因此靠前期很大力量的投入，从果园到仓储物流、客服都做的非常好，才能引发快速传播效应。

拼好货的快速崛起，让黄峥看到了电商新的希望。但很快，黄峥发现定位于农产品的拼好货如果一直这样发展下去，无疑会成为下一个京东生鲜，这不是他创业的初衷。

2015 年 9 月，由寻梦游戏团队孵化出来的拼多多，在拼好货的模式上，增加了社交和游戏属性以吸引更多的人参与进来。

这两个项目都由黄峥主导的，一个是电商，一个是把产品当游戏来运营，如果将两个项目合在一起互补，必将出现一个不同新的电商形态。

2016 年 9 月，拼好货和拼多多合并，黄峥出任新拼多多董事长兼 CEO，后面的故事大家都知道。

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值得注意的是，一些对于拼多多发展十分重要的投资人，比如高榕资本的张震，就是在拼好货的阶段，投资了黄峥。

据悉，高榕资本在 A 轮投资拼好货的原因是创始人张震看好黄峥这个人，张震曾在媒体上公开表示，当时投资决策只花了 15 分钟。

“我认识黄峥十几年，我知道他的从业经验，看到他理解的东西是很多人没有理解的。在当时的几个月内，这个行业几乎所有的类似项目我都看过，一直没有找到让我们兴奋的、愿意去下注的。”

后来，张震也顺理成章的成为了拼多多的投资人，在拼多多网站没上线时高榕资本就决定投资，A 轮、B 轮领投，并在后面持续跟投，总共投入不少于 1 亿美元，除腾讯之外，是拼多多上市前最大的财务投资人。

云九资本创始合伙人郝玮和黄峥的渊源要深得多。早在黄峥创办欧酷时，郝玮也在创业，两家公司在同一层楼，然后两人认识了。

在郝玮的引荐下，2011 年，时任光速中国董事总经理的曹大容第一次见到黄峥。当时谈的项目是乐其，一个 B2B 交易平台，有点跟阿里巴巴竞争的概念。

曹大容喜欢格局大的创业者，比如，在 A 轮时就想打败Baidu的的周鸿祎，“这辈子真心想打败 BAT，有这个格局的创业者并不多。”

黄峥当年还比较稚嫩，自信心不太足，这个项目也不够大，虽然聊得很好，但曹大容没有动心，只让郝玮多关注他，多跟他聊。

一来二去，郝玮跟黄峥成了好朋友。

2015 年 9 月，在拼多多创立后，黄峥邀请郝玮作为其投资人之一，参与 A 轮的融资。

曹大容再次和黄峥见面，聊的就是拼好货和拼多多项目了。

这次，黄峥很自信，虽然他还没有想好很明确的商业模式，但他清晰地知道，未来 10 年的电商版图不可能和今天一样。移动互联网时代到来了，必须有新公司来改变 PC 年代的电商格局。这意味着，他不是因为要追什么风口而创业，而是基于对于整个时代、国民的变化和商业格局的判断。

正是黄峥的这个视野让曹大容相信，他能够做成这件事。

在十几年的投资生涯里，曹大容见了无数的创业者。其中他最喜欢的一类，是那些拥有舍我其谁的勇气、宏大的格局和长远眼光的人。有些人在能力上可能比他们还要优秀，但真正决定一个人所能达到何等高度，是看他在一开始就拥有怎样的格局。

黄峥当时说想要和阿里巴巴直接竞争，一般人理解就是他疯了，怎么可能竞争得过阿里巴巴？但曹大容觉得，这代表黄峥，有足够的格局做一件大事情。

曹大容很心动，但拼多多还没有跑出来，就有一个社群电商的概念，黄峥还要价很高，双方没有谈拢。

但张震接受了这个价格，他投进去了。事后，曹大容很感慨地说，“这老兄厉害！”

第一次没投进去，曹大容一直跟黄峥保持沟通，郝玮也拉他过来吃饭，聊了很多次。

时隔不到半年的下一轮融资，拼多多的估值涨的更高，但曹大容还是拍板投了一千万。

那一轮，除了光速中国，高榕资本和腾讯投资，也都投了。拿到这轮总额 1.1 亿美元的钱后，拼多多开始发力，量一下就上来了。

2018 年，拼多多在美国上市，最新市值已超过 1100 亿美元，其早期投资人也获得了丰厚的回报。

黄峥会是下一个段永平吗？

对于黄峥来说，段永平是一个异常重要的人。据悉，他也是拼多多的天使投资人之一。

2006 年，段永平为了感谢从巴菲特那学到的投资心得，花 62 万美元拍下了巴菲特慈善午餐，带着年仅 26 岁的黄峥。

黄峥总结在巴菲特饭局上的收获时说：“巴菲特讲的东西其实特别简单，对一件事做判断时，你需要了解背景和事实，了解之后需要的不是睿智，而是面对事实时是否还有勇气用理性和常识来判断。”

段永平 40 岁退出了步步高的日常经营管理，7 月 1 日，黄峥发布全员信，宣布卸任 CEO，仅保留董事长职务，也刚好 40 岁。外界分析认为，这是黄峥在追随 “恩师”的脚步。

在全员信中，黄峥称这次调整后，将花更多的时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构。他再次重申，拼多多 “是一个公众机构，不是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。”

据福布斯实时富豪榜显示，6 月 22 日，拼多多创始人黄峥以 454 亿美元（约合 3210 亿人民币），超过马云，成为中国第二大富豪。仅次于 48 岁的首富马化腾。

巴菲特 “钱先积累然后再分配”的思想，也深刻影响着黄峥，这一点在他发表的《把 “资本主义”倒过来》中也被清楚地阐明。

因此，黄峥在全员信中对名下部分股份的处理，并不难理解。

全员信中披露了一些调整，一是划出黄峥个人名下拼多多上市公司 3.71 亿股普通股 (约占公司总股数 7.74%)完善拼多多合伙人集体——“其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力和蓄电池；一部分可以作为未来管理层的补充激励。”

二是捐出其 1.14 亿股普通股 (约占公司总股份 2.37%)，给繁星慈善基金。三是黄峥与天使投资人共同拥有的 Pure Treasure Limited 公司，持有拼多多 5.51 亿股普通股。其中，1.8 亿股 (占公司总股份 3.77%)属于该天使投资人，此次调整后将全部划转至该天使投资人名下，不再由黄峥个人控制。

据最新披露的 SEC 文件显示，黄峥控制的拼多多股份比例从 2020 年 4 月的 43.3% 降至最新的 29.4%，但他依然手持 80.7% 的投票权，在拼多多仍拥有绝对的决策权。

段永平因为持有网易股票获超 50 倍的收入，被封为中国的股神。但据段永平自己说，购入网易股票时，会很刻意规避 5% 的限额，因为按照 SEC 的规定，持股超过 5% 需要申报。很明显，段永平不希望被外界关注到。

在性格特点上，黄峥和段永平很像。当初拼多多上市，黄峥没有去敲钟；直到如今，拼多多上市即将届满两年，他公开露面次数依旧是屈指可数。

全员信中，黄峥表示将努力完善拼多多的 “本分”文化——遵循 “本分”“常识”的价值观。“本分”曾被黄峥在多个场合反复提及，这也是段永平所倡导的价值观。

段永平说本分就是回到事物的本原，就是做对的事情和把事情做对。他说很多人经常做一些明知是错的事情，是因为抵挡不了短期利益的诱惑。

黄峥在自己的个人公号中曾说过 “钱是工具，不是目的”。曾有接近黄峥的投资人对媒体透露，“黄峥几乎没有任何个人消费上的投资，不买房不买车，平时出门都是自己打车”。而段永平也说过，钱很麻烦。

伴随此次调整，黄峥还将按照 IPO 时的承诺，连同创始团队一起，捐赠约 2.37% 的公司股份，正式成立 “繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金委不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

段永平在 2006 年曾对媒体表示过，“投资是我的爱好，慈善才是我的工作 ”。“2011 大学校友捐赠排行榜 “发布，段永平作为浙江大学、中国人民大学 ”双料校友 “ 以 4.47 亿捐赠额问鼎榜首。

黄峥说，对自己商业教育影响最大的人，是段永平，那么，黄峥会是下一个段永平吗？