拼多多 “百亿补贴节”0 点开启：苹果 iPhone 11 低至 3979 元

8月6日 - 8日，拼多多正式上线 “百亿补贴节”活动，热门大牌年度狂补，补贴力度持续加码，尖货集结，苹果、华为、小米等全网大牌多款历史低价，入手超值，点此前往。
活动涵盖数码3C、家用电器、运动户外、食品生鲜、美妆个护、服饰鞋包等全品类，iPhone 11历史低价3979元，任天堂Switch续航升级版日版游戏主机2359元，大牌爆品一应俱全，商品均为热销爆款，官方百亿补贴，活动仅限3天，好货随心买，天天史低价，抓紧上车！
▼ 部分补贴爆品清单：
▼ 部分好价单品：
|商品名称
|百亿补贴价
|购买链接
|苹果iPhone 11 64G
|￥3979
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|苹果iPhone 11 128G
|￥4479
|苹果iPhone 11 64G
|￥3979
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|苹果iPhone 11 128G
|￥4479
|联想小新Pro 13 R7
|￥4699
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|荣耀V30 Pro 8+128G
|￥2779
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|荣耀V30 Pro 8+256G
|￥2849
|联想小新Air 14 R5
|￥3699
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|adidas ULTRABOOST20
|￥499
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|苹果iPad Pro 11英寸 128G
|￥5499
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|Redmi K30 Pro 8+128G
|￥2449
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|小米10 Pro 8+256G
|￥4299
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|小米10 Pro 12+256G
|￥4529
|奔富寇兰山 干红6支
|￥289
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|Kindle PaperWhite 4 8G
|￥649
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|小米10 8+128G
|￥3399
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|华为MateBook 13 i5
|￥5269
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|炫龙 游戏本 R5+RTX2070
|￥7399
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