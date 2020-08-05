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拼多多 “百亿补贴节”0 点开启：苹果 iPhone 11 低至 3979 元

2020/8/5 22:06:59 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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8月6日 - 8日，拼多多正式上线 “百亿补贴节”活动，热门大牌年度狂补，补贴力度持续加码，尖货集结，苹果、华为、小米等全网大牌多款历史低价，入手超值，点此前往

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活动涵盖数码3C、家用电器、运动户外、食品生鲜、美妆个护、服饰鞋包等全品类，iPhone 11历史低价3979元，任天堂Switch续航升级版日版游戏主机2359元，大牌爆品一应俱全，商品均为热销爆款，官方百亿补贴，活动仅限3天，好货随心买，天天史低价，抓紧上车！

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